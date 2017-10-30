Разъяренный буйвол разгромил магазин в Китае: видео

Разъяренный буйвол ворвался в китайский магазин и разгромил полки с товарами.
Инцидент произошел в городе Яньчэн в китайской провинции Цзянсу. Разозленный чем-то буйвол забежал в торговый зал и принялся громить витрины. Видео с камер магазина опубликовано на YouTube.
Досталось и находившимся в торговом зале покупателям — как сообщает издание KNews, двух человек, в том числе беременную женщину, пришлось госпитализировать. Прибывшие на место стражи порядка были вынуждены застрелить агрессивное животное.
Недавно на YouTube также появилось неожиданное видео с камер наблюдения, установленных на белорусско-литовской границе. На кадрах лось перепрыгивает двухметровый забор, чтобы перейти на территорию Литвы.
Досталось и находившимся в торговом зале покупателям — как сообщает издание KNews, двух человек, в том числе беременную женщину, пришлось госпитализировать. Прибывшие на место стражи порядка были вынуждены застрелить агрессивное животное.
Недавно на YouTube также появилось неожиданное видео с камер наблюдения, установленных на белорусско-литовской границе. На кадрах лось перепрыгивает двухметровый забор, чтобы перейти на территорию Литвы.
Комментарии