Лось без визы пересек белорусско-литовскую границу: видео

Лось-нелегал решил перебраться из Беларуси в соседнюю Литву, и двухметровый забор не стал для него непреодолимым препятствием.

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Животное пересекло государственную границу в районе пограничной заставы «Молодечненская». Прыжок нарушителя зафиксировали камеры наблюдения. Запись разместила на своем YouTube канале Государственная пограничная служба республики Беларусь.



Согласно информации пограничников, в районе, где проходят основные тропы миграции животных, предусмотрены специальные лазы. Однако лось по какой-то причине решил ими не пользоваться. Тем не менее, охранная система не стала подавать тревоги. Как пояснили сотрудники службы, искусственный интеллект определил, что нарушителем оказался не человек, а животное.



Специалисты отмечают, что лось мог отправиться на водопой к ближайшей реке, которая протекает по территории Литвы.

