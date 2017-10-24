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    Лось без визы пересек белорусско-литовскую границу: видео. Белоруссия, животные, Литва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛось без визы пересек белорусско-литовскую границу: видео

    Лось без визы пересек белорусско-литовскую границу: видео

    2 комментария
    • Фото: GpkGovBy / youtube.com
    Лось без визы пересек <nobr>белорусско-литовскую</nobr> границу: видео

    Лось без визы пересек белорусско-литовскую границу: видео

    Лось без визы пересек <nobr>белорусско-литовскую</nobr> границу: видео
    • Фото: GpkGovBy / youtube.com

      • Лось-нелегал решил перебраться из Беларуси в соседнюю Литву, и двухметровый забор не стал для него непреодолимым препятствием.

      Животное пересекло государственную границу в районе пограничной заставы «Молодечненская». Прыжок нарушителя зафиксировали камеры наблюдения. Запись разместила на своем YouTube канале Государственная пограничная служба республики Беларусь.

      Согласно информации пограничников, в районе, где проходят основные тропы миграции животных, предусмотрены специальные лазы. Однако лось по какой-то причине решил ими не пользоваться. Тем не менее, охранная система не стала подавать тревоги. Как пояснили сотрудники службы, искусственный интеллект определил, что нарушителем оказался не человек, а животное.

      Специалисты отмечают, что лось мог отправиться на водопой к ближайшей реке, которая протекает по территории Литвы.

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