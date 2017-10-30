У Соловецкого камня в память о жертвах репрессий зажгли свечи

Сегодня в разных городах России вспоминают жертв политических репрессий. Мероприятия проходят по всей стране.
Траурная церемония состоялась на Мемориальном кладбище в Воронеже. Там почтили память всех расстрелянных во время сталинского террора. На аллее Скорби были перезахоронены останки более 3 тысяч человек. До сих пор неизвестно, сколько всего граждан погибло в те годы в этих местах.
В Москве акция организована у здания, где раньше располагался НКВД. Сотни горожан пришли к Соловецкому камню, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в память о жертвах репрессий. И в ближайшие часы, как ожидается, в Москве откроют первый общенациональный мемориал жертвам политических репрессий. Его решили установить на пересечении Садового кольца и проспекта академика Сахарова.
Во Владивостоке в сквере Веры и Надежды прошел митинг. Участники возложили цветы к Свече памяти и мемориалу, который находится на месте, где в 2010 году перезахоронили найденные в районе массовых расстрелов политзаключенных человеческие останки.
В Москве акция организована у здания, где раньше располагался НКВД. Сотни горожан пришли к Соловецкому камню, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в память о жертвах репрессий. И в ближайшие часы, как ожидается, в Москве откроют первый общенациональный мемориал жертвам политических репрессий. Его решили установить на пересечении Садового кольца и проспекта академика Сахарова.
Во Владивостоке в сквере Веры и Надежды прошел митинг. Участники возложили цветы к Свече памяти и мемориалу, который находится на месте, где в 2010 году перезахоронили найденные в районе массовых расстрелов политзаключенных человеческие останки.
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