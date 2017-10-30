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    Во Владивостоке вспомнили расстрелянных политзаключенных. Владивосток, памятники, памятные даты, репрессии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Владивостоке вспомнили расстрелянных политзаключенных

    Во Владивостоке вспомнили расстрелянных политзаключенных

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    Во Владивостоке вспомнили расстрелянных политзаключенных

    Во Владивостоке вспомнили расстрелянных политзаключенных

    Во Владивостоке вспомнили расстрелянных политзаключенных

      Во многих городах России сегодня пройдут памятные мероприятия в память о жертвах политических репрессий.

      Первая акция состоялась во Владивостоке. В приморской столице в сквере Веры и Надежды прошел митинг. Его участники возложили цветы к Свече памяти и мемориалу, установленному на территории, где в 2010 году перезахоронили человеческие останки, которые нашли на месте массовых расстрелов политзаключенных.

      Как ожидается, в Москве сегодня откроют первый общенациональный мемориал жертвам политических репрессий. Его решено было разместить на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова.

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