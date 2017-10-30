Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    «Мировой тренд»: в Кремле и ЦИК прокомментировали выдвижение Гордон в президенты

    9 комментариев
    • Фото: Карпушкина Елизавета / ТАСС
    «Мировой тренд»: в Кремле и ЦИК прокомментировали выдвижение Гордон в президенты

    «Мировой тренд»: в Кремле и ЦИК прокомментировали выдвижение Гордон в президенты

    «Мировой тренд»: в Кремле и ЦИК прокомментировали выдвижение Гордон в президенты
  • Фото: Карпушкина Елизавета / ТАСС

    • Дмитрий Песков напомнил о Конституции, отвечая на вопрос о заявлении журналистки Екатерины Гордон о планах стать кандидатом в президенты РФ.

    Песков указал на то, что в Конституции нет положений о причастности к политике для участия в выборах на пост главы государства.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В Конституции возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем Конституцию — определяем соответствие. Больше говорить не о чем».

    В Госдуме же отметили, что Гордон придется «очень серьезно поработать» для того, чтобы собрать необходимое количество подписей, одобрив при этом выдвижение журналистов и женщин на пост президента.

    Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «В том, что журналисты хотят выдвигать свои кандидатуры, я не вижу ничего плохого. Наоборот, это можно только приветствовать: чем больше будет представителей разных, тем более, публичных профессий, тем лучше. И выдвижение женщины можно только приветствовать».

    А секретарь ЦИК РФ Майя Гришина отметила, что политическая активность женщин повышается во всем мире, передает РИА Новости.

    Майя Гришина, секретарь ЦИК РФ: «В целом хорошо, что активность повышается, это мировой тренд, на самом деле. Мы, значит, находимся в общем на одной волне с другими цивилизациями. Собственно, где-то женщины являются уже и руководителями в разных странах, и в парламентах больше их становится. Это постоянно проявляется сейчас».

    Напомним, сегодня Екатерина Гордон объявила о решении выдвинуться кандидатом на президентских выборах. Себя журналистка позиционирует как защитницу одиноких матерей и детей.

    Отметим, ранее о решении участвовать в выборах президента заявила Ксения Собчак. При этом телеведущая назвала себя кандидатом «против всех».

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru