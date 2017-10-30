«Мировой тренд»: в Кремле и ЦИК прокомментировали выдвижение Гордон в президенты

Дмитрий Песков напомнил о Конституции, отвечая на вопрос о заявлении журналистки Екатерины Гордон о планах стать кандидатом в президенты РФ.
Песков указал на то, что в Конституции нет положений о причастности к политике для участия в выборах на пост главы государства.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В Конституции возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем Конституцию — определяем соответствие. Больше говорить не о чем».
В Госдуме же отметили, что Гордон придется «очень серьезно поработать» для того, чтобы собрать необходимое количество подписей, одобрив при этом выдвижение журналистов и женщин на пост президента.
Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «В том, что журналисты хотят выдвигать свои кандидатуры, я не вижу ничего плохого. Наоборот, это можно только приветствовать: чем больше будет представителей разных, тем более, публичных профессий, тем лучше. И выдвижение женщины можно только приветствовать».
А секретарь ЦИК РФ Майя Гришина отметила, что политическая активность женщин повышается во всем мире, передает РИА Новости.
Майя Гришина, секретарь ЦИК РФ: «В целом хорошо, что активность повышается, это мировой тренд, на самом деле. Мы, значит, находимся в общем на одной волне с другими цивилизациями. Собственно, где-то женщины являются уже и руководителями в разных странах, и в парламентах больше их становится. Это постоянно проявляется сейчас».
Напомним, сегодня Екатерина Гордон объявила о решении выдвинуться кандидатом на президентских выборах. Себя журналистка позиционирует как защитницу одиноких матерей и детей.
Отметим, ранее о решении участвовать в выборах президента заявила Ксения Собчак. При этом телеведущая назвала себя кандидатом «против всех».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В Конституции возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем Конституцию — определяем соответствие. Больше говорить не о чем».
В Госдуме же отметили, что Гордон придется «очень серьезно поработать» для того, чтобы собрать необходимое количество подписей, одобрив при этом выдвижение журналистов и женщин на пост президента.
Евгений Ревенко, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «В том, что журналисты хотят выдвигать свои кандидатуры, я не вижу ничего плохого. Наоборот, это можно только приветствовать: чем больше будет представителей разных, тем более, публичных профессий, тем лучше. И выдвижение женщины можно только приветствовать».
А секретарь ЦИК РФ Майя Гришина отметила, что политическая активность женщин повышается во всем мире, передает РИА Новости.
Майя Гришина, секретарь ЦИК РФ: «В целом хорошо, что активность повышается, это мировой тренд, на самом деле. Мы, значит, находимся в общем на одной волне с другими цивилизациями. Собственно, где-то женщины являются уже и руководителями в разных странах, и в парламентах больше их становится. Это постоянно проявляется сейчас».
Напомним, сегодня Екатерина Гордон объявила о решении выдвинуться кандидатом на президентских выборах. Себя журналистка позиционирует как защитницу одиноких матерей и детей.
Отметим, ранее о решении участвовать в выборах президента заявила Ксения Собчак. При этом телеведущая назвала себя кандидатом «против всех».
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