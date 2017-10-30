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    На всей территории парка «Зарядье» появился Wi-Fi

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    На всей территории парка «Зарядье» появился <nobr>Wi-Fi</nobr>

    На всей территории парка «Зарядье» появился Wi-Fi

    На всей территории парка «Зарядье» появился <nobr>Wi-Fi</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • В столичном парке «Зарядье» появилось беспроводное подключение к Интернету.

    Как передает РИА Новости, Wi-Fi покрыл всю территорию зоны отдыха.

    Андрей Белозеров, советник руководителя департамента информационных технологий Москвы: «На территории парка „Зарядье“ уже функционирует сеть Wi-Fi. Сотрудники ДИТ на основе имеющегося опыта реализации проектов подобного масштаба консультировали застройщика по оснащению парка необходимым оборудованием».

    Сообщается, что в парке будет работать сервис авторизации с использованием единой мобильной платформы. Это позволит пользоваться Интернетом без дополнительной авторизации.

    Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, когда москвичи и гости столицы с размахом праздновали 870-летие города. Ландшафтную зону отдыха, расположенную рядом с Кремлем на месте снесенной гостиницы «Россия», за месяц посетили более миллиона человек.

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