На всей территории парка «Зарядье» появился Wi-Fi

В столичном парке «Зарядье» появилось беспроводное подключение к Интернету.
Как передает РИА Новости, Wi-Fi покрыл всю территорию зоны отдыха.
Андрей Белозеров, советник руководителя департамента информационных технологий Москвы: «На территории парка „Зарядье“ уже функционирует сеть Wi-Fi. Сотрудники ДИТ на основе имеющегося опыта реализации проектов подобного масштаба консультировали застройщика по оснащению парка необходимым оборудованием».
Сообщается, что в парке будет работать сервис авторизации с использованием единой мобильной платформы. Это позволит пользоваться Интернетом без дополнительной авторизации.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, когда москвичи и гости столицы с размахом праздновали 870-летие города. Ландшафтную зону отдыха, расположенную рядом с Кремлем на месте снесенной гостиницы «Россия», за месяц посетили более миллиона человек.
Андрей Белозеров, советник руководителя департамента информационных технологий Москвы: «На территории парка „Зарядье“ уже функционирует сеть Wi-Fi. Сотрудники ДИТ на основе имеющегося опыта реализации проектов подобного масштаба консультировали застройщика по оснащению парка необходимым оборудованием».
Сообщается, что в парке будет работать сервис авторизации с использованием единой мобильной платформы. Это позволит пользоваться Интернетом без дополнительной авторизации.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, когда москвичи и гости столицы с размахом праздновали 870-летие города. Ландшафтную зону отдыха, расположенную рядом с Кремлем на месте снесенной гостиницы «Россия», за месяц посетили более миллиона человек.
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