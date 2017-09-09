В Москве открывается парк «Зарядье»: вид с квадрокоптера

В историческом районе столицы в День города открывается парк «Зарядье». Это уникальное пространство для отдыха и развлечения.
Новый парк был запечатлен с квадрокоптера. На кадрах видна особенность «Зарядья»: его объекты словно спрятались под ландшафтом. Притом площадь парка, появившегося неподалеку от стен Кремля, составляет более 10 га.
На территории парка разместился целый ряд интересных объектов, среди которых собор Знаменского монастыря, Палаты бояр Романовых, фрагмент Китайгородской стены, «парящий мост» над Москвой-рекой, с которого открывается вид на Кремль, Большой амфитеатр и многие другие. Притом «Зарядье» разделено на четыре климатические зоны: степь, заливные луга, смешанный лес и тундра.
«Зарядье» — первый крупный парк, который открывается в столице за последние почти 70 лет. Это событие было приурочено ко Дню города — Москва празднует 870-летие.
На территории парка разместился целый ряд интересных объектов, среди которых собор Знаменского монастыря, Палаты бояр Романовых, фрагмент Китайгородской стены, «парящий мост» над Москвой-рекой, с которого открывается вид на Кремль, Большой амфитеатр и многие другие. Притом «Зарядье» разделено на четыре климатические зоны: степь, заливные луга, смешанный лес и тундра.
«Зарядье» — первый крупный парк, который открывается в столице за последние почти 70 лет. Это событие было приурочено ко Дню города — Москва празднует 870-летие.
Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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