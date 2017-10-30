«Это опасный человек»: Дутерте призвал усадить Ким Чен Ына за стол переговоров

Перед началом визита в Японию президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о необходимости наладить диалог с Северной Кореей.
Дутерте считает, что «кто-нибудь» должен поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном и убедить его сесть за стол переговоров для обсуждения ядерной проблемы.
Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Все лидеры соглашаются с тем, что это опасный человек. Нужно помнить, что он — лидер своего народа. Кем бы он себя ни провозглашал, кто-то должен с ним поговорить. Хорошо, если Америка, Япония, Южная Корея поговорят с Ким Чен Ыном и убедят его сесть за стол переговоров».
По информации новостного портала GMA News, визит президента Филиппин в Японию продлится до 31 октября. Это второй приезд Дутерте в Страну восходящего солнца, первый состоялся в октябре прошлого года. За это время лидеры двух государств повели 3 встречи.
В последние месяцы обстановка на Корейском полуострове заметно обострилась. КНДР провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совбез ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против Пхеньяна.
Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Все лидеры соглашаются с тем, что это опасный человек. Нужно помнить, что он — лидер своего народа. Кем бы он себя ни провозглашал, кто-то должен с ним поговорить. Хорошо, если Америка, Япония, Южная Корея поговорят с Ким Чен Ыном и убедят его сесть за стол переговоров».
По информации новостного портала GMA News, визит президента Филиппин в Японию продлится до 31 октября. Это второй приезд Дутерте в Страну восходящего солнца, первый состоялся в октябре прошлого года. За это время лидеры двух государств повели 3 встречи.
В последние месяцы обстановка на Корейском полуострове заметно обострилась. КНДР провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совбез ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против Пхеньяна.
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