Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    «Это опасный человек»: Дутерте призвал усадить Ким Чен Ына за стол переговоров

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    • Фото: Reuters © 2017, Romeo Ranoco , KCNA
    «Это опасный человек»: Дутерте призвал усадить Ким Чен Ына за стол переговоров

    «Это опасный человек»: Дутерте призвал усадить Ким Чен Ына за стол переговоров

    «Это опасный человек»: Дутерте призвал усадить Ким Чен Ына за стол переговоров
  • Фото: Reuters © 2017, Romeo Ranoco , KCNA

    • Перед началом визита в Японию президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о необходимости наладить диалог с Северной Кореей.

    Дутерте считает, что «кто-нибудь» должен поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном и убедить его сесть за стол переговоров для обсуждения ядерной проблемы.

    Родриго Дутерте, президент Филиппин: «Все лидеры соглашаются с тем, что это опасный человек. Нужно помнить, что он — лидер своего народа. Кем бы он себя ни провозглашал, кто-то должен с ним поговорить. Хорошо, если Америка, Япония, Южная Корея поговорят с Ким Чен Ыном и убедят его сесть за стол переговоров».

    По информации новостного портала GMA News, визит президента Филиппин в Японию продлится до 31 октября. Это второй приезд Дутерте в Страну восходящего солнца, первый состоялся в октябре прошлого года. За это время лидеры двух государств повели 3 встречи.

    В последние месяцы обстановка на Корейском полуострове заметно обострилась. КНДР провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совбез ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против Пхеньяна.

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