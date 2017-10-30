Американцы оплакивают умерщвленного в зоопарке Денвера амурского тигра

Новость о смерти амурского тигра Мартина расстроила тысячи американцев. В зоопарке Денвера полосатого хищника усыпили
из-за болезни. Зверя пришлось умертвить в возрасте 3 лет, но это не значит, что у него не будет потомства.
Мартина, которого до переезда из России в США звали Умаром, решили усыпать после того, как у него обнаружилась лейкемия в финальной стадии. Тигра привезли в Соединенные Штаты из Москвы в июне, он не дожил даже до конца акклиматизационного периода. Американцы приняли смерть хищника близко к сердцу, слова сочувствия появляются в комментариях к посту об усыплении животного, который размещен в Facebook.
Одни пользователи соцсети соболезнуют в связи со смертью зверя, другие призывают сотрудников зоопарка „держаться“», третьи восхищаются красотой животного. Очень многие искренне сожалеют, что жизнь Мартина оказалась такой короткой. «Какой красивый малыш! Как несправедливо, что он прожил такую короткую жизнь», — пишет одна американка. «Так жаль. Мой сын ждал дня, когда сможет его увидеть», — сокрушается другая женщина. Несколько тысяч пользователей поставили под постом плачущие смайлики.
Несмотря на то, что Мартина усыпили, у него еще могут быть дети. Специалисты собрали генетический материал, который позволит получить от него потомство. Эксперты уверены, что генетика привезенного из России амурского тигра поможет поддержанию разнообразия вида, поскольку он родственно не связан ни с одним другим тигром в Северной Америке.
Denver Zoo is very saddened to announce the death of «Martin, a 3-year-old male Amur (ah-MOOR) tiger. Martin began…Опубликовано Denver Zoo 27 октября 2017 г.
Одни пользователи соцсети соболезнуют в связи со смертью зверя, другие призывают сотрудников зоопарка „держаться“», третьи восхищаются красотой животного. Очень многие искренне сожалеют, что жизнь Мартина оказалась такой короткой. «Какой красивый малыш! Как несправедливо, что он прожил такую короткую жизнь», — пишет одна американка. «Так жаль. Мой сын ждал дня, когда сможет его увидеть», — сокрушается другая женщина. Несколько тысяч пользователей поставили под постом плачущие смайлики.
Несмотря на то, что Мартина усыпили, у него еще могут быть дети. Специалисты собрали генетический материал, который позволит получить от него потомство. Эксперты уверены, что генетика привезенного из России амурского тигра поможет поддержанию разнообразия вида, поскольку он родственно не связан ни с одним другим тигром в Северной Америке.
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