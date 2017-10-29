Украине грозит социальный бунт из-за реформ Порошенко

Президент Украины упорно выбивает кредиты — на этой неделе еще 80 миллионов евро — под обещание однажды
что-то сделать. Но только когда Порошенко на встрече с инвесторами рассказывает, как вывел экономику из кризиса, возникает вопрос: почему тогда люди снова на Майдане?
На этой неделе у Нацбанка Украины собрались люди, которым нет дела до политических интриг — им нужно платить за квартиру и кормить своих детей. Стремительная девальвация гривны, бешеный рост тарифов. Украинцы говорят, что в платежки за коммуналку страшно смотреть — при средней зарплате на заводе в 3500 гривен коммунальные платежи составляют до 2800 гривен.
При этом по всей Украине люди теряют работу, а те, что работают, месяцами не видят зарплат. В правительстве после реформы сделали надбавку к пенсии, но одновременно снова подняли тарифы и цены. Сейчас прожиточный минимум на Украине — 1,5 доллара в день. До Майдана был почти 5 долларов. Пенсия сократилась в два раза, а уровень безработицы приближается к 50%, сообщает Укрстат.
Лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко объясняет: из-за этого украинцы массово уезжают из страны.
Юрий Бойко, лидер партии «Оппозиционный блок»: «Сегодня падение промышленного производства, трудовая миграция — это все факторы, которые характеризуют и являются лицом сегодняшней власти — у нас 5 млн трудовых мигрантов уехали за границу. 2,5 млн в Россию, 2,5 млн в Европу — люди уезжают, поскольку нет рабочих мест в стране».
Президент Порошенко снова идет с протянутой рукой к кредиторам, хотя Украина и так полностью зависит от траншей МВФ. В обмен на финансовую помощь власти принимают буквально антинародные реформы. Пенсионная, судебная, правоохранительная, а теперь медицинская. Реформа здравоохранения на Украине делает медицину платной, а врачей — предпринимателями, которые должны зарабатывать на пациентах. По предварительным оценкам, после реформы около 4 млн украинцев не смогут себе позволить поход к врачу. Реформу уже назвали геноцидом.
Некоторые эксперты уверены: если президент Порошенко и дальше продолжит антинародную политику в угоду американским кредиторам, то политические протесты, которые сейчас идут в стране, могут перерасти в настоящий социальный бунт.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
При этом по всей Украине люди теряют работу, а те, что работают, месяцами не видят зарплат. В правительстве после реформы сделали надбавку к пенсии, но одновременно снова подняли тарифы и цены. Сейчас прожиточный минимум на Украине — 1,5 доллара в день. До Майдана был почти 5 долларов. Пенсия сократилась в два раза, а уровень безработицы приближается к 50%, сообщает Укрстат.
Лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко объясняет: из-за этого украинцы массово уезжают из страны.
Юрий Бойко, лидер партии «Оппозиционный блок»: «Сегодня падение промышленного производства, трудовая миграция — это все факторы, которые характеризуют и являются лицом сегодняшней власти — у нас 5 млн трудовых мигрантов уехали за границу. 2,5 млн в Россию, 2,5 млн в Европу — люди уезжают, поскольку нет рабочих мест в стране».
Президент Порошенко снова идет с протянутой рукой к кредиторам, хотя Украина и так полностью зависит от траншей МВФ. В обмен на финансовую помощь власти принимают буквально антинародные реформы. Пенсионная, судебная, правоохранительная, а теперь медицинская. Реформа здравоохранения на Украине делает медицину платной, а врачей — предпринимателями, которые должны зарабатывать на пациентах. По предварительным оценкам, после реформы около 4 млн украинцев не смогут себе позволить поход к врачу. Реформу уже назвали геноцидом.
Некоторые эксперты уверены: если президент Порошенко и дальше продолжит антинародную политику в угоду американским кредиторам, то политические протесты, которые сейчас идут в стране, могут перерасти в настоящий социальный бунт.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
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