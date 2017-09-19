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  • 19.09, 12:45

    Украинские врачи вышли на митинг против медицинской реформы

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    • Фото: @CleanAuthoritie / twitter.com
    Украинские врачи вышли на митинг против медицинской реформы

    Украинские врачи вышли на митинг против медицинской реформы

    Украинские врачи вышли на митинг против медицинской реформы
  • Фото: @CleanAuthoritie / twitter.com

    • Более трех тысяч украинских медиков пикетируют здание Верховной рады. Врачи выступают против принятой в первом чтении медицинской реформы.

    Медики требуют погасить задолженность по заработной плате, провести реформу здравоохранения, увеличить финансирование медицины не менее чем на 3,9 млрд гривен (150 млн долларов), а также назначить министра здравоохранения Украины (сейчас должность и. о. министра здравоохранения Украины занимает американка Ульяна Супрун).

    Олег Мусий, депутат Верховной рады: «Люди пришли к Верховной раде с тремя основными требованиями: назначить легитимного министра здравоохранения, которого на сегодняшний день нет. Второе требование — это не голосовать за законопроект о медицинской реформе. И последнее одно из основных требований — это погашение задолженности по зарплате, которая на сегодняшний день составляет 100 миллионов гривен (3,8 тысячи долларов). Если сегодня медиков не услышат, завтра все эти люди уволятся с работы».

    Организаторы акции отмечают, что в митинге участвуют около пяти тысяч сотрудников медучреждений. Протестанты держат флаги профсоюза, а также транспаранты с надписями: «На здоровье не экономят», «Достойная зарплата медикам», «Не перекрывайте кислород украинской медицине», «Нет уничтожению украинской медицины».

    По данным РИА Новости, в связи с акцией в центре украинской столицы усилены меры безопасности. Перекрыта улица Грушевского возле украинского парламента, на подходах к зданию Рады установлены металлоискатели. В мероприятиях по обеспечению правопорядка в центре Киева задействованы около 2,5 тысячи правоохранителей.

    Ранее Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе здравоохранения на Украине. По мнению протестующих, законопроект нацелен не на реформирование сферы, а на сокращение медицинских работников и больниц.

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