Месть балерины: экс-фаворит Волочковой попал за решетку

Личный водитель и женатый фаворит Анастасии Волочковой Александр Скиртач не зря ждал и боялся мести знаменитой артистки. Бывший друг, а теперь главный враг Волочковой угодил за решетку. Этой мести предшествовала целая цепь самых громких скандалов и разоблачений этого года.
Балерина Анастасия Волочкова обвинила своего водителя в том, что он жил за ее счет, ни в чем себе не отказывал за ее деньги, а потом ему и этого стало мало. Якобы он начал тайно перекладывать миллионы балерины себе в карман.
Когда Волочкова узнала правду, ее фаворит и вовсе скрылся в неизвестном направлении. При этом Скиртач называл обвинения клеветой и женской местью на почве ревности к законной супруге Александра Софии. Официальная жена фаворита Волочковой поверила объяснениям мужа и встала на его защиту в войне со знаменитой соперницей.
Взаимные обиды, шантаж и угрозы привели Волочкову на знаменитую Петровку 38. Там звезда написала на Александра заявление. По странному и зловещему совпадению в тот же день неизвестные избили бывшего фаворита.
Казалось, в этом любовно-криминальном треугольнике все ясно. Но такого продолжения не ожидал никто. По заявлению Волочковой, следственные органы вызвали Александра к себе. Бывший водитель балерины ушел на допрос и был задержан, а потом арестован и отправлен в камеру Бутырской тюрьмы.
Анастасия Волочкова торжествует: вот и на ее улицу пришел праздник. Ее соперница, законная жена Александра Скиртача София совершенно подавлена, никак не может собраться, взять себя в руки и сдержать эмоции.
Подробности новой серии скандальной мелодрамы — в программе «Новые русские сенсации».
Когда Волочкова узнала правду, ее фаворит и вовсе скрылся в неизвестном направлении. При этом Скиртач называл обвинения клеветой и женской местью на почве ревности к законной супруге Александра Софии. Официальная жена фаворита Волочковой поверила объяснениям мужа и встала на его защиту в войне со знаменитой соперницей.
Взаимные обиды, шантаж и угрозы привели Волочкову на знаменитую Петровку 38. Там звезда написала на Александра заявление. По странному и зловещему совпадению в тот же день неизвестные избили бывшего фаворита.
Казалось, в этом любовно-криминальном треугольнике все ясно. Но такого продолжения не ожидал никто. По заявлению Волочковой, следственные органы вызвали Александра к себе. Бывший водитель балерины ушел на допрос и был задержан, а потом арестован и отправлен в камеру Бутырской тюрьмы.
Анастасия Волочкова торжествует: вот и на ее улицу пришел праздник. Ее соперница, законная жена Александра Скиртача София совершенно подавлена, никак не может собраться, взять себя в руки и сдержать эмоции.
Подробности новой серии скандальной мелодрамы — в программе «Новые русские сенсации».
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