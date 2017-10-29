В Мехико на парад в честь Дня мертвых вышли дьяволята и спасатели

Больше миллиона человек собрались на парад в честь Дня мертвых в Мехико. Праздник включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По главной улице города прошла разношерстная толпа.
«Катрины» (скелеты женщин в красивых одеждах), дьяволята и люди в масках смерти и национальных костюмах проследовали по центру мегаполиса. Усопших в Мексике и ряде стран Центральной Америки поминают два дня — 1-го и 2 ноября. Эта традиция очень древняя.
Как заявил глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера, в праздновании Дня мертвых заключается суть традиций. В этом году в шествии участвовали спасатели, которые первыми пришли на помощь горожанам после разрушительного землетрясения 19 сентября.
Как заявил глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера, в праздновании Дня мертвых заключается суть традиций. В этом году в шествии участвовали спасатели, которые первыми пришли на помощь горожанам после разрушительного землетрясения 19 сентября.
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