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Чудо техники
    В Мехико на парад в честь Дня мертвых вышли дьяволята и спасатели. Мексика, парады, торжества и праздники, традиции и обычаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мехико на парад в честь Дня мертвых вышли дьяволята и спасатели

    В Мехико на парад в честь Дня мертвых вышли дьяволята и спасатели

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    В Мехико на парад в честь Дня мертвых вышли дьяволята и спасатели

    В Мехико на парад в честь Дня мертвых вышли дьяволята и спасатели

    В Мехико на парад в честь Дня мертвых вышли дьяволята и спасатели

      Больше миллиона человек собрались на парад в честь Дня мертвых в Мехико. Праздник включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По главной улице города прошла разношерстная толпа.

      «Катрины» (скелеты женщин в красивых одеждах), дьяволята и люди в масках смерти и национальных костюмах проследовали по центру мегаполиса. Усопших в Мексике и ряде стран Центральной Америки поминают два дня — 1-го и 2 ноября. Эта традиция очень древняя.

      Как заявил глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера, в праздновании Дня мертвых заключается суть традиций. В этом году в шествии участвовали спасатели, которые первыми пришли на помощь горожанам после разрушительного землетрясения 19 сентября.

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