В честь погибшего в Беслане подполковника назвали улицу в Зеленограде

Одну из улиц в Зеленограде назвали именем погибшего в Беслане Дмитрия Разумовского. Командир спецподразделения освобождал школу, захваченную террористами, и погиб от пули снайпера.
Улица Разумовского появилась в новом микрорайоне Крюково. Там же находится новая школа, в которой прошла торжественная церемония. В этом году в школу пришли первые ученики, которые уже знают о подвиге героя. Почтить память военного пришли его родные и сослуживцы.
Эрика Разумовская, вдова Дмитрия Разумовского: «Я очень рада, что наконец-то в нашем городе есть такая улица. Это очень приятно нашей семье, потому что мы живем в этом городе долгое время. И мы гордимся».
Дмитрий Разумовский погиб в самом начале штурма, но успел прикрыть десятки человек. Когда боевики захватили школу, в которой находились больше тысячи человек, подполковник был в отпуске, но бросил все и срочно вылетел в Беслан. Звание Героя России ему присвоили посмертно.
Эрика Разумовская, вдова Дмитрия Разумовского: «Я очень рада, что наконец-то в нашем городе есть такая улица. Это очень приятно нашей семье, потому что мы живем в этом городе долгое время. И мы гордимся».
Дмитрий Разумовский погиб в самом начале штурма, но успел прикрыть десятки человек. Когда боевики захватили школу, в которой находились больше тысячи человек, подполковник был в отпуске, но бросил все и срочно вылетел в Беслан. Звание Героя России ему присвоили посмертно.
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