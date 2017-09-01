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  • 01.09, 11:33

    Улицу в Москве назовут в честь погибшего героя Беслана

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    Улицу в Москве назовут в честь погибшего героя Беслана

    Улицу в Москве назовут в честь погибшего героя Беслана

    Улицу в Москве назовут в честь погибшего героя Беслана

    В районе Крюково Зеленоградского административного округа появится улица Дмитрия Разумовского.

    Ранее с предложением назвать улицу в честь военного, освобождавшего заложников в школе №1 Беслана, выступил фонд ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада». Столичные власти идею поддержали.

    Как сообщили в московской мэрии, улица Дмитрия Разумовского появится на месте двух Проектируемых проездов (№6719 и 6721), расположенных в районе Крюково, где погибший военный жил в конце 1980-х. Многие жители Крюкова до сих пор хорошо помнят Разумовского. В память о нем в районе каждый год проводят турнир по парашютному спорту.

    Отметим, что в честь Разумовского уже названа одна из улиц Ульяновска. Кроме того, на месте гибели военного в Беслане установлена памятная плита.

    Дмитрий Разумовский — подполковник Центра специального назначения ФСБ, погибший во время операции по освобождению заложников в Беслане 3 сентября 2004 года. Ему посмертно присвоили звание Героя России.

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