Шушкевич рассказал о работе убийцы Кеннеди на белорусском заводе

Дональд Трамп пообещал опубликовать все документы, касающиеся убийства
35-го президента США Джона Кеннеди. Какие тайны скрывают засекреченные отчеты? И неужели и в этом деле хотят найти пресловутый русский след?
Дональд Трамп: «Документы по убийству Джона Кеннеди были аккуратно обнародованы. В конце концов мы получим полную прозрачность. Я надеюсь, что все документы станут достоянием общественности!»
Ли Харви Освальд наследил в Советском Союзе и вокруг него едва ли не больше, чем на самом месте преступления в Далласе. Как тут не заподозрить его в связях с советскими спецслужбами?
Но какие там секретные документы. Станислав Шушкевич — экс-глава независимой Белоруссии, по иронии судьбы приложивший свою руку и к развалу Советского Союза, и к лингвистическому образованию будущего убийцы американского президента, — вспоминает, какой аховый работник на минском заводе был этот Ли Харви Освальд, какой уж там агент разведки.
Станислав Шушкевич: «Как человек работает с напильником или как он держит что-то, когда поставил на сверлильный станок? Я видел это, как он это делал. Он это делал неуклюже, как студент первого курса».
Но в новых опубликованных документах американских спецслужб не все так просто. В них указывается, что Освальд за два месяца до преступления приходил в посольство СССР в Мексике и общался с консулом Валерием Костиковым, ответственным, согласно записи, за «саботаж и убийства».
Подробности — в видеоматериале.
Ли Харви Освальд наследил в Советском Союзе и вокруг него едва ли не больше, чем на самом месте преступления в Далласе. Как тут не заподозрить его в связях с советскими спецслужбами?
Но какие там секретные документы. Станислав Шушкевич — экс-глава независимой Белоруссии, по иронии судьбы приложивший свою руку и к развалу Советского Союза, и к лингвистическому образованию будущего убийцы американского президента, — вспоминает, какой аховый работник на минском заводе был этот Ли Харви Освальд, какой уж там агент разведки.
Станислав Шушкевич: «Как человек работает с напильником или как он держит что-то, когда поставил на сверлильный станок? Я видел это, как он это делал. Он это делал неуклюже, как студент первого курса».
Но в новых опубликованных документах американских спецслужб не все так просто. В них указывается, что Освальд за два месяца до преступления приходил в посольство СССР в Мексике и общался с консулом Валерием Костиковым, ответственным, согласно записи, за «саботаж и убийства».
Подробности — в видеоматериале.
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