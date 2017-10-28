Олимпийский саммит выступил против призывов наказать Россию до конца расследования МОК

Олимпийский саммит счел неприемлемыми публичные требования санкций в отношении российских атлетов, подозреваемых в махинациях с
допинг-пробами, до завершения расследования МОК.
Олимпийский саммит, который собирался сегодня в Лозанне, поддержал исполком Международного олимпийского комитета (МОК), который предложил в декабре принять решение о допуске России к зимней Олимпиаде — 2018 в Пхёнчхане.
На саммите, в заседании которого приняли участие ведущие представители олимпийского движения, пришли к выводу, что публичные призывы к санкциям в отношении российских спортсменов до окончания расследования неприемлемы.
Из сообщения на сайте МОК: «Олимпийский саммит выразил свою серьезную озабоченность и считает неприемлемым, что появились публичные требования конкретных санкций до того, как две комиссии завершили свою работу и закончены все надлежащие процедуры».
Напомним, после доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте для дальнейшего расследования были созданы две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяет пробы россиян с Олимпиады в Сочи. А вторая, которой руководит Самуэль Шмид, изучает версию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.
Заявление Олимпийского саммита связано с недавним выступлением президента Национального олимпийского комитета Канады Триши Смит. Она призвала МОК принять временные меры против российских атлетов вплоть до отстранения от Игр-2018, не дожидаясь окончания работы комиссий. Подобные требования высказывали и представители других стран, в том числе Украины.
На саммите, в заседании которого приняли участие ведущие представители олимпийского движения, пришли к выводу, что публичные призывы к санкциям в отношении российских спортсменов до окончания расследования неприемлемы.
Из сообщения на сайте МОК: «Олимпийский саммит выразил свою серьезную озабоченность и считает неприемлемым, что появились публичные требования конкретных санкций до того, как две комиссии завершили свою работу и закончены все надлежащие процедуры».
Напомним, после доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте для дальнейшего расследования были созданы две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяет пробы россиян с Олимпиады в Сочи. А вторая, которой руководит Самуэль Шмид, изучает версию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.
Заявление Олимпийского саммита связано с недавним выступлением президента Национального олимпийского комитета Канады Триши Смит. Она призвала МОК принять временные меры против российских атлетов вплоть до отстранения от Игр-2018, не дожидаясь окончания работы комиссий. Подобные требования высказывали и представители других стран, в том числе Украины.
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