СМИ сообщили о новой попытке отстранить россиян от Олимпиады 2018 года

Национальные антидопинговые агентства некоторых стран мира выступили против участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 года.
Как сообщает издание The Guardian, в общей сложности против участия российских спортсменов выступили 17 организаций, среди них — агентства Великобритании и США. В их заявлении говорится, что участие России может представлять опасность для «чистых» спортсменов.
Из текста заявления: «У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет „чистой“ из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами».
При этом в антидопинговых агентствах не возражают против участия российских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года стали звучать после публикации скандального доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Документ был посвящен применению допинга российскими спортсменами. По итогам доклада Международный олимпийский комитет начал собственное расследование. Как сообщалось ранее, на сессии в сентябре МОК примет окончательное решение об участии россиян в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
Из текста заявления: «У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет „чистой“ из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами».
При этом в антидопинговых агентствах не возражают против участия российских спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года стали звучать после публикации скандального доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Документ был посвящен применению допинга российскими спортсменами. По итогам доклада Международный олимпийский комитет начал собственное расследование. Как сообщалось ранее, на сессии в сентябре МОК примет окончательное решение об участии россиян в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
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