Правда и вымысел об опасности дешевого ванилина

Стручок натуральной ванили стоит 120 рублей, хватает его максимум на
пару-тройку готовок. А пакетик ванильного сахара — всего 3 рубля, и эффект примерно такой же. Казалось бы, зачем платить больше? Но ведь есть люди, которые это делают, и у них много доводов.
Кто бы мог подумать, что знакомый с детства сладкий ванильный аромат выпечке и мороженому придает нефть. Дешевый ванилин — продукт химического синтеза.
Валентин Ненайденко, заведующий кафедрой органической химии химического факультета МГУ: «Вот мы из гваякола, продукта нефтехимической промышленности, путем его формилирования получили абсолютно чистый, бесцветный кристаллический ванилин, который обладает отменным качеством и прекрасным запахом».
В качестве сырья могут использовать и лигнин — побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности. Ароматные кристаллы так получаются гораздо дешевле натуральной стручковой ванили, но их происхождение многих пугает.
Химический аналог по молекулярной структуре идентичен натуральному. Так ли важны все остальные вещества, содержащиеся в стручках в малых дозах? Стоит ли переплачивать за натуральную ваниль? Мы предложили ресторанному обозревателю Александру Иванову сравнить три одинаковых бисквита с разными добавками: ванилью, ванилином и ванильной эссенцией. Эксперт легко определил, где что.
Разница во вкусе и правда есть, и именно за нее готовы платить гурманы. А что касается возможного вреда для здоровья от ванилина, эксперты успокаивают: нефтяное происхождение не делает это вещество опасным.
Владимир Бессонов, руководитель лаборатории химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук: «Вероятность нанесения ущерба здоровью таким искусственным ванилином равна вероятности попадания под удар метеорита».
В общем, самая вкусная, конечно, натуральная, но в целом любая ваниль хороша. Она украсит собой и десерты, и основные блюда, и излишний аппетит очень кстати приглушит.
Подробности — в материале программы «Еда живая и мертвая».
Валентин Ненайденко, заведующий кафедрой органической химии химического факультета МГУ: «Вот мы из гваякола, продукта нефтехимической промышленности, путем его формилирования получили абсолютно чистый, бесцветный кристаллический ванилин, который обладает отменным качеством и прекрасным запахом».
В качестве сырья могут использовать и лигнин — побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности. Ароматные кристаллы так получаются гораздо дешевле натуральной стручковой ванили, но их происхождение многих пугает.
Химический аналог по молекулярной структуре идентичен натуральному. Так ли важны все остальные вещества, содержащиеся в стручках в малых дозах? Стоит ли переплачивать за натуральную ваниль? Мы предложили ресторанному обозревателю Александру Иванову сравнить три одинаковых бисквита с разными добавками: ванилью, ванилином и ванильной эссенцией. Эксперт легко определил, где что.
Разница во вкусе и правда есть, и именно за нее готовы платить гурманы. А что касается возможного вреда для здоровья от ванилина, эксперты успокаивают: нефтяное происхождение не делает это вещество опасным.
Владимир Бессонов, руководитель лаборатории химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук: «Вероятность нанесения ущерба здоровью таким искусственным ванилином равна вероятности попадания под удар метеорита».
В общем, самая вкусная, конечно, натуральная, но в целом любая ваниль хороша. Она украсит собой и десерты, и основные блюда, и излишний аппетит очень кстати приглушит.
Подробности — в материале программы «Еда живая и мертвая».
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