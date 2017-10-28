СМИ: по делу о «вмешательстве РФ» в выборы в США выдвинуты первые обвинения

Спецпрокурор по делу о «вмешательстве РФ» в выборы в США и предполагаемых связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией Роберт Мюллер выдвинул обвинения против одного или нескольких фигурантов, детали могут быть обнародованы в начале следующей недели.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, обвинения уже выдвинуты, но детали пока неизвестны. Ожидается, что минюст может сообщить о них уже в начале следующей недели.
Из сообщения CNN: «Мы не знаем, против кого, а также обвинения какого рода».
Телеканал отмечает, что детали могут появиться в понедельник или в предстоящие выходные. О том, выдвинуты ли обвинения против одного или нескольких фигурантов расследования, также неизвестно.
Комментаторы телеканала отмечают, что обвинения могут не касаться непосредственно вменяемого членам предвыборной кампании Трампа «сговора» с Москвой, но относиться к финансовым преступлениям, открытым в ходе расследования Мюллера. В числе фигурантов расследования спецпрокурора числятся зять и сын президента Трампа, а также бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт.
Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Из сообщения CNN: «Мы не знаем, против кого, а также обвинения какого рода».
Телеканал отмечает, что детали могут появиться в понедельник или в предстоящие выходные. О том, выдвинуты ли обвинения против одного или нескольких фигурантов расследования, также неизвестно.
Комментаторы телеканала отмечают, что обвинения могут не касаться непосредственно вменяемого членам предвыборной кампании Трампа «сговора» с Москвой, но относиться к финансовым преступлениям, открытым в ходе расследования Мюллера. В числе фигурантов расследования спецпрокурора числятся зять и сын президента Трампа, а также бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт.
Расследование вменяемого России «вмешательства в американские выборы», а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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