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    Посол Антонов: санкции США против РФ обречены на провал

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    Посол Антонов: санкции США против РФ обречены на провал

    Посол Антонов: санкции США против РФ обречены на провал

    Попытки американских властей вводить санкции в отношении России обречены на провал, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Анатолий Антонов: «Все стремления использовать эти санкции против России, против нашего президента, они однозначно обречены на провал. Мы не боимся санкций, мы выживем».

    Посол выразил уверенность в том, что, когда Россия «вместе с американцами будет вместе», страны «сумеют победить любого врага».

    Ранее Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из более чем 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.

    смотретьСМИ: санкции США могут затронуть 33 оборонные компании и спецслужбы РФ
    СМИ: санкции США могут затронуть 33 оборонные компании и спецслужбы РФ
    Изначально планировалось, что администрация США опубликует этот список до 1 октября. Речь идет о перечне компаний и ведомств, на которых власти США решили распространить санкции, одобренные в августе 2017 года президентом США Дональдом Трампом.

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