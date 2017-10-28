Посол Антонов: санкции США против РФ обречены на провал

Попытки американских властей вводить санкции в отношении России обречены на провал, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Анатолий Антонов: «Все стремления использовать эти санкции против России, против нашего президента, они однозначно обречены на провал. Мы не боимся санкций, мы выживем».
Посол выразил уверенность в том, что, когда Россия «вместе с американцами будет вместе», страны «сумеют победить любого врага».
Ранее Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из более чем 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.
Изначально планировалось, что администрация США опубликует этот список до 1 октября. Речь идет о перечне компаний и ведомств, на которых власти США решили распространить санкции, одобренные в августе 2017 года президентом США Дональдом Трампом.
Посол выразил уверенность в том, что, когда Россия «вместе с американцами будет вместе», страны «сумеют победить любого врага».
Ранее Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из более чем 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.
Изначально планировалось, что администрация США опубликует этот список до 1 октября. Речь идет о перечне компаний и ведомств, на которых власти США решили распространить санкции, одобренные в августе 2017 года президентом США Дональдом Трампом.
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