Посол США в РФ высказался за восстановление доверия между двумя странами

США и России нужно восстанавливать доверие, в отношениях двух стран присутствует как много сложностей, так и возможностей, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.
Такое заявление посол сделал, открывая первый музыкальный прием в своей резиденции «Спасо-Хаус» с момента вступления в должность главы американской дипмиссии в Москве.
Джон Хантсман: «Я никого не удивлю, если скажу, что в наших отношениях присутствует как много сложностей, так и возможностей. Для всего мира с точки зрения безопасности лучше, когда Россия и США находят точки соприкосновения. Нашим приоритетом, как хозяев этого дома (резиденции посла — ред.), является восстановление доверия и построение мостов».
Он отметил, что «помимо решения задач, связанных с Сирией, Украиной, КНДР, стоит первоочередная задача — это культурная дипломатия», подчеркнув в связи с этим важность как русской, так и американской культуры.
Он поблагодарил семьи дипломатов, которые также посетили прием «в этот критический период отношений между США и Россией».
Ранее в пятницу Хантсман был принят главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщили в ведомстве, «в ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы».
Джон Хантсман: «Я никого не удивлю, если скажу, что в наших отношениях присутствует как много сложностей, так и возможностей. Для всего мира с точки зрения безопасности лучше, когда Россия и США находят точки соприкосновения. Нашим приоритетом, как хозяев этого дома (резиденции посла — ред.), является восстановление доверия и построение мостов».
Он отметил, что «помимо решения задач, связанных с Сирией, Украиной, КНДР, стоит первоочередная задача — это культурная дипломатия», подчеркнув в связи с этим важность как русской, так и американской культуры.
Он поблагодарил семьи дипломатов, которые также посетили прием «в этот критический период отношений между США и Россией».
Ранее в пятницу Хантсман был принят главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщили в ведомстве, «в ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы».
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