ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Лавров провел встречу с новым послом США в РФ Хантсманом

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    Лавров провел встречу с новым послом США в РФ Хантсманом

    Лавров провел встречу с новым послом США в РФ Хантсманом

    Лавров провел встречу с новым послом США в РФ Хантсманом
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • В пятницу, 27 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров принял нового посла США Джона Хантсмана.

    О встрече Лаврова с американским послом, начинающим работу в России, сообщается на сайте МИД РФ. В ведомстве уточнили, что в ходе беседы рассматривались вопросы о нынешнем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений. Также обсуждались «некоторые актуальные международные проблемы».

    Хантсман прибыл в Москву в начале текущего месяца. Он сменил на посту посла США Джона Теффта.

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