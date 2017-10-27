Лавров провел встречу с новым послом США в РФ Хантсманом

В пятницу, 27 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров принял нового посла США Джона Хантсмана.
О встрече Лаврова с американским послом, начинающим работу в России, сообщается на сайте МИД РФ. В ведомстве уточнили, что в ходе беседы рассматривались вопросы о нынешнем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений. Также обсуждались «некоторые актуальные международные проблемы».
Хантсман прибыл в Москву в начале текущего месяца. Он сменил на посту посла США Джона Теффта.
Хантсман прибыл в Москву в начале текущего месяца. Он сменил на посту посла США Джона Теффта.
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