Проект бюджета вызвал разногласия в Госдуме

Сегодня Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год и плановую трехлетку. На этом этапе депутаты утвердили основные параметры финансового документа. Предполагается, что бюджет будет дефицитным, но разницу между расходами и доходами планируется постепенно уменьшать. При этом правительство намерено снижать долю поступлений из нефтегазовой отрасли.
Бюджет в Думе всегда является яблоком раздора. Единороссы в целом поддерживают правительственный законопроект, обращая внимание на выполнение социальных обязательств государства и задач, поставленных президентом. А вот коммунисты считают бюджет в нынешнем его виде просто вредным для страны.
В следующем году расходы вырастут почти на полтриллиона рублей, а к 2020 году — уже на 1,5 триллиона. Геннадию Зюганову этого, впрочем, мало. Нормальный бюджет должен быть больше на шесть, а лучше на девять триллионов, считает лидер коммунистов. Откуда взять деньги? Национализировать минерально-сырьевую базу и ввести прогрессивный налог для толстосумов.
ЛДПР Жириновского впервые за последние годы приняла решение голосовать за принятие бюджета, так как он существенно отличается от предыдущих в лучшую сторону. Ну а справедливороссы разработали свой собственный, альтернативный вариант бюджета.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
В следующем году расходы вырастут почти на полтриллиона рублей, а к 2020 году — уже на 1,5 триллиона. Геннадию Зюганову этого, впрочем, мало. Нормальный бюджет должен быть больше на шесть, а лучше на девять триллионов, считает лидер коммунистов. Откуда взять деньги? Национализировать минерально-сырьевую базу и ввести прогрессивный налог для толстосумов.
ЛДПР Жириновского впервые за последние годы приняла решение голосовать за принятие бюджета, так как он существенно отличается от предыдущих в лучшую сторону. Ну а справедливороссы разработали свой собственный, альтернативный вариант бюджета.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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