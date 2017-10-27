Госдума одобрила бюджет в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период
2019–2020 годов.
За принятие проекта проголосовали 350 депутатов, против — 61.
Как сообщалось, доходы и расходы бюджета колеблются в районе 15–16 трлн рублей в год. Расходы бюджета в следующем году будут на полтриллиона рублей больше, чем в этом, а к 2020 году — на 1,5 триллиона больше.
Основные расходы будут направляться на социальную политику (36%) и национальную оборону (29%). На экономику будет расходоваться 15% бюджета.
Как сообщалось, доходы и расходы бюджета колеблются в районе 15–16 трлн рублей в год. Расходы бюджета в следующем году будут на полтриллиона рублей больше, чем в этом, а к 2020 году — на 1,5 триллиона больше.
Основные расходы будут направляться на социальную политику (36%) и национальную оборону (29%). На экономику будет расходоваться 15% бюджета.
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