ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Госдума одобрила бюджет в первом чтении

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    Госдума одобрила бюджет в первом чтении

    Госдума одобрила бюджет в первом чтении

    Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

    За принятие проекта проголосовали 350 депутатов, против — 61.

    Как сообщалось, доходы и расходы бюджета колеблются в районе 15–16 трлн рублей в год. Расходы бюджета в следующем году будут на полтриллиона рублей больше, чем в этом, а к 2020 году — на 1,5 триллиона больше.

    Основные расходы будут направляться на социальную политику (36%) и национальную оборону (29%). На экономику будет расходоваться 15% бюджета.

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