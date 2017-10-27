В США пациентки требуют наказать тайно оплодотворявшего их гинеколога

В США более 50 напуганных пациенток ждут признания
гинеколога-репродуктолога, который тайно оплодотворял их. Женщины требуют наказать врача, слишком буквально воспринявшего свою должность.
Сам Дональд Клайн, который в течение 40 лет использовал собственное семя вместо образцов из банка спермы, не считает себя виноватым.
Дональд Клайн, гинеколог: «Я думал, что поступаю правильно. Я пожертвовал собственный донорский материал девять или десять раз. Это связано с тем, что в то время у меня не было другого биоматериала под рукой и не было возможности взять его в банке репродуктивных клеток».
При этом обвиняемый отказывается предоставить список женщин, которые пострадали от его действий, до вынесения приговора. На данный момент тесты ДНК подтвердили, что Клайн является отцом как минимум двоих детей. Одна из них — Джули Хармон — до сих пор не может оправиться от случившегося.
Джули Хармон: «Мне нужно снова найти себя. Я не знаю, кто я! Я до сих пор ищу свою личность, и это очень непросто. Я должна была родиться от другого мужчины. Я и подумать никогда не могла, что отцом станет этот доктор. Почему он отнял это право у моего настоящего отца?»
Напомним, ранее стало известно, что вышедший на пенсию врач-репродуктолог, работавший до 2009 года в одной из лучших клиник Индианаполиса, годами оплодотворял пациенток собственным семенем. Несмотря на то, что закон штата разрешает врачам становится донорами, в суде посчитали необходимым вынести обвинение Дональду Клайну. На время следствия ему запретили покидать пределы родного города.
Дональд Клайн, гинеколог: «Я думал, что поступаю правильно. Я пожертвовал собственный донорский материал девять или десять раз. Это связано с тем, что в то время у меня не было другого биоматериала под рукой и не было возможности взять его в банке репродуктивных клеток».
При этом обвиняемый отказывается предоставить список женщин, которые пострадали от его действий, до вынесения приговора. На данный момент тесты ДНК подтвердили, что Клайн является отцом как минимум двоих детей. Одна из них — Джули Хармон — до сих пор не может оправиться от случившегося.
Джули Хармон: «Мне нужно снова найти себя. Я не знаю, кто я! Я до сих пор ищу свою личность, и это очень непросто. Я должна была родиться от другого мужчины. Я и подумать никогда не могла, что отцом станет этот доктор. Почему он отнял это право у моего настоящего отца?»
Напомним, ранее стало известно, что вышедший на пенсию врач-репродуктолог, работавший до 2009 года в одной из лучших клиник Индианаполиса, годами оплодотворял пациенток собственным семенем. Несмотря на то, что закон штата разрешает врачам становится донорами, в суде посчитали необходимым вынести обвинение Дональду Клайну. На время следствия ему запретили покидать пределы родного города.
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