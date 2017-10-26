В США гинеколог 40 лет оплодотворял пациенток без их ведома

Американского
гинеколога-репродуктолога Дональда Клайна обвиняют в незаконном осеменении пациенток. В настоящее время он готовится предстать перед судом.
Как сообщает сайт Dni.Ru со ссылкой на местные СМИ, Клайн работал гинекологом-репродуктологом в одной из лучших клиник Индианаполиса с 1970-х годов. Только в 2009-м мужчина ушел на пенсию. Все это время врач периодически вводил пациенткам собственное семя вместо образцов из банка спермы.
По версии следствия, за 40 лет практики он обманным путем осеменил около 50 женщин. Пока следователи взяли образцы ДНК только у двоих предполагаемых детей гинеколога. Тест подтвердил их родство.
Отметим, что, согласно местным законам, врачам не запрещено становиться донорами, поэтому неизвестно, какое наказание может грозить Клайну. Несмотря на это, дети гинеколога надеются, что он ответит за свои действия.
Адвокаты 78-летнего Клайна рассказали, что он планирует признать свою вину на судебном слушании, которое пройдет в середине декабря.
По версии следствия, за 40 лет практики он обманным путем осеменил около 50 женщин. Пока следователи взяли образцы ДНК только у двоих предполагаемых детей гинеколога. Тест подтвердил их родство.
Отметим, что, согласно местным законам, врачам не запрещено становиться донорами, поэтому неизвестно, какое наказание может грозить Клайну. Несмотря на это, дети гинеколога надеются, что он ответит за свои действия.
Адвокаты 78-летнего Клайна рассказали, что он планирует признать свою вину на судебном слушании, которое пройдет в середине декабря.
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