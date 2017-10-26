Родственники петербургской переводчицы видят в ее исчезновении экстремистский след

В Каире ищут
49-летнюю переводчицу Евгению Михайлову. Петербургские родственники пропавшей уверены: россиянка пропала потому, что пыталась противостоять антирусским настроениям, царившим дома и на работе. Дипломаты пока не склонны драматизировать ситуацию.
Тревожное сообщение, отправленное с телефона сестры, петербуржец Андрей Михайлов получил 12 октября. И до сих пор местонахождение 49-летней переводчицы Евгении Михайловой, проживавшей в Египте, не установлено. Преподаватель английского переехала из Петербурга в Арабские Эмираты 20 лет назад по семейным обстоятельствам. У нее был гражданский муж египтянин и трое детей.
До переезда в Египет в 2015-м жизнь Евгении складывалась вполне благополучно. Но оказавшись в Каире, выпускница университета имени Герцена устроилась преподавателем в школу «Манхэттен».
Андрей Михайлов, брат пропавшей россиянки: «Я стал получать от нее сообщения о том, что в этой школе, по ее словам, готовят террористов. Эти люди против России и всегда смеются, если у нас что-то происходит. Она по этому поводу возмущалась, у нее был конфликт с руководством. Закончилось всё тем, что ее в этой школе избили и выгнали».
По словам родных, Евгения открыто и активно противостояла антироссийским настроениям не только на рабочем месте, но и дома. Возможно, последнее вызывало конфликты и внутри семьи.
21 октября Евгения Михайлова должна была прилететь на Родину. О том, что билет на рейс из Каира в Москву уже куплен, женщина сообщила заблаговременно. Но на борту самолета, приземлившемся в Домодедово в 12:25, ее не оказалось.
По одной из версий, страшное сообщение о смерти Евгении мог отправить ее муж Рифат Хатем. Но последующие попытки объясниться с ним или с детьми пропавшей не увенчались успехом.
Антон Меркушев, адвокат: «Мы ожидали помощи со стороны консульского отдела с первых дней, потому что обращение в консульский отдел было 15 октября. Но, к сожалению, консульский отдел Посольства России в Египте не дал нам никакой подробной информации о том, что они сделали и куда они обратились».
Дипломаты уверяют, что ежедневно связываются с местной полицией, но о конкретных шагах предпочитают не распространяться. Инициаторы поисков с российской стороны надеются получить какие-то новости от соотечественников, проживающих в столице Арабской Республики Египет.
В Петербурге необходимые заявления от родственников Евгении переданы в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, УФСБ, а также Интерпол, так как озабоченные судьбой россиянки склонны видеть в сложившейся ситуации экстремистский след, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
До переезда в Египет в 2015-м жизнь Евгении складывалась вполне благополучно. Но оказавшись в Каире, выпускница университета имени Герцена устроилась преподавателем в школу «Манхэттен».
Андрей Михайлов, брат пропавшей россиянки: «Я стал получать от нее сообщения о том, что в этой школе, по ее словам, готовят террористов. Эти люди против России и всегда смеются, если у нас что-то происходит. Она по этому поводу возмущалась, у нее был конфликт с руководством. Закончилось всё тем, что ее в этой школе избили и выгнали».
По словам родных, Евгения открыто и активно противостояла антироссийским настроениям не только на рабочем месте, но и дома. Возможно, последнее вызывало конфликты и внутри семьи.
21 октября Евгения Михайлова должна была прилететь на Родину. О том, что билет на рейс из Каира в Москву уже куплен, женщина сообщила заблаговременно. Но на борту самолета, приземлившемся в Домодедово в 12:25, ее не оказалось.
По одной из версий, страшное сообщение о смерти Евгении мог отправить ее муж Рифат Хатем. Но последующие попытки объясниться с ним или с детьми пропавшей не увенчались успехом.
Антон Меркушев, адвокат: «Мы ожидали помощи со стороны консульского отдела с первых дней, потому что обращение в консульский отдел было 15 октября. Но, к сожалению, консульский отдел Посольства России в Египте не дал нам никакой подробной информации о том, что они сделали и куда они обратились».
Дипломаты уверяют, что ежедневно связываются с местной полицией, но о конкретных шагах предпочитают не распространяться. Инициаторы поисков с российской стороны надеются получить какие-то новости от соотечественников, проживающих в столице Арабской Республики Египет.
В Петербурге необходимые заявления от родственников Евгении переданы в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, УФСБ, а также Интерпол, так как озабоченные судьбой россиянки склонны видеть в сложившейся ситуации экстремистский след, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
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