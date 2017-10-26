В Каире бесследно исчезла работавшая в местной школе петербурженка

Родственники пытаются выяснить судьбу пропавшей в Египте Евгении Михайловой.

Об исчезновении 49-летней Евгении Михайловой сообщил брат. По словам Андрея Михайлова, его сестра, работавшая преподавателем английского языка в одной из школ Каира, две недели не выходит на связь. Этому предшествовало ее избиение на работе.



У Евгении якобы возник конфликт с начальством, а впоследствии и с мужем-египтянином. Андрей утверждает, что поводом стала ее открытая позиция против экстремистских и антироссийских настроений.



Последний раз брат переписывался с сестрой 12 октября и тогда получил сообщение, в котором говорилось, что Евгения убита. Андрей Михайлов посчитал, что отправить этот текст мог ее муж. После этого мужчина начал поиски сестры и обратился к адвокату Антону Меркушеву.



Также известно, что Евгения собиралась приехать в Россию. У нее был куплен билет на 21 октября. Однако на борту рейса, приземлившегося в Домодедово, ее не оказалось. Об этом родственники проинформировали российское консульство в Египте. В настоящее время дипломаты связались с египетскими чиновниками и коллегами из МИДа арабской республики. Обстоятельства исчезновения Евгении Михайловой устанавливаются.



Кроме того, заявления о возможном преступлении отправлены в петербургский Следственный комитет, управление ФСБ и Интерпол.