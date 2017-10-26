Невский. Проверка на прочность
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность
    Россия инвестирует миллиарды в «город будущего» в Саудовской Аравии. инвестиции, Саудовская Аравия, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия инвестирует миллиарды в «город будущего» в Саудовской Аравии

    Россия инвестирует миллиарды в «город будущего» в Саудовской Аравии

    11 комментариев
    Россия инвестирует миллиарды в «город будущего» в Саудовской Аравии

    Россия инвестирует миллиарды в «город будущего» в Саудовской Аравии

    Россия инвестирует миллиарды в «город будущего» в Саудовской Аравии

      Российский фонд прямых инвестиций собирается участвовать в создании «города будущего» в Саудовской Аравии. Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд с партнерами инвестируют в проект несколько миллиардов долларов.

      О своем интересе уже сообщила российская группа «Сумма». Город Neom — это амбициозный план королевства на полтриллиона долларов. Он появится на побережье Красного моря. Роботов здесь будет больше, чем людей, автомобили — сплошь беспилотные, а электричество станут получать от солнца и ветра.

      Ранее стало известно о вложениях Суверенного фонда Саудовской Аравии в Россию — он станет соинвестором платного дублера Кутузовского проспекта в Москве.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru