Россия инвестирует миллиарды в «город будущего» в Саудовской Аравии

Российский фонд прямых инвестиций собирается участвовать в создании «города будущего» в Саудовской Аравии. Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд с партнерами инвестируют в проект несколько миллиардов долларов.
О своем интересе уже сообщила российская группа «Сумма». Город Neom — это амбициозный план королевства на полтриллиона долларов. Он появится на побережье Красного моря. Роботов здесь будет больше, чем людей, автомобили — сплошь беспилотные, а электричество станут получать от солнца и ветра.
Ранее стало известно о вложениях Суверенного фонда Саудовской Аравии в Россию — он станет соинвестором платного дублера Кутузовского проспекта в Москве.
Ранее стало известно о вложениях Суверенного фонда Саудовской Аравии в Россию — он станет соинвестором платного дублера Кутузовского проспекта в Москве.
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