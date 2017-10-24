Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Саудовская Аравия построит город будущего за полтриллиона долларов. Саудовская Аравия, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаудовская Аравия построит город будущего за полтриллиона долларов

    Саудовская Аравия построит город будущего за полтриллиона долларов

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    Саудовская Аравия построит город будущего за полтриллиона долларов

    Саудовская Аравия построит город будущего за полтриллиона долларов

      Саудовская Аравия построит в пустыне город будущего и вложит туда 500 млрд долларов. Грандиозный план обнародовал сегодня наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.

      Город на побережье Красного моря назовут Ниом. Он уже объявлен самым амбициозным проектом в мире.

      Проект включает в себя мост через Красное море, связывающий Саудовскую Аравию с Египтом. На территории Ниома не будут в полной мере действовать строгие саудовские законы — на промо-ролике показывают женщин с открытым лицом, некоторые даже совершают пробежку в обтягивающей одежде.

      По мнению экспертов, новый проект является еще одним свидетельством того, как наследный принц пытается реформировать страну, готовя ее к жизни после нефти.

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