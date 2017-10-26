Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Путин указал на необходимость повысить безопасность Рунета

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    Путин указал на необходимость повысить безопасность Рунета

    Путин указал на необходимость повысить безопасность Рунета

    Путин указал на необходимость повысить безопасность Рунета
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • Владимир Путин призвал принять меры, необходимые для повышения безопасности в российском сегменте Интернета.

    На заседании Совбеза РФ президент отметил, что необходимо пресекать все попытки размещения в Сети материалов, которые могут угрожать безопасности страны и ее граждан, сообщает «Интерфакс».

    Владимир Путин: «Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента Интернета, если для этого потребуется — принять дополнительные нормативные акты, давайте сегодня обсудим, какие именно. При этом подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной Сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Право на получение и распространение информации надо уважать».

    Отметим, что в Госдуме сегодня также обсуждался вопрос, связанный с работой в Сети. В первом чтении был принят законопроект, разрешающий внесудебную блокировку сайтов запрещенных на территории РФ организаций.

    смотретьВирус BadRabbit безуспешно пытался атаковать российские банки
    Вирус BadRabbit безуспешно пытался атаковать российские банки
    Напомним, на этой неделе в Сети появился новый вирус BadRabbit, который имеет много общего с шифровальщиком Petya, нарушившим летом работу десятков компаний по всему миру. Атаке «плохого кролика» в России подверглись «Интерфакс» и «Фонтанка», кроме того, он пытался добраться до крупнейших российских банков. На Украине вирус нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры. Специалисты пока не могут определить цель создателей BadRabbit, но считают, что дело не в наживе.

    Новости по теме

    Хакерские атаки

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru