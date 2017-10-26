Путин указал на необходимость повысить безопасность Рунета

Владимир Путин призвал принять меры, необходимые для повышения безопасности в российском сегменте Интернета.
На заседании Совбеза РФ президент отметил, что необходимо пресекать все попытки размещения в Сети материалов, которые могут угрожать безопасности страны и ее граждан, сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента Интернета, если для этого потребуется — принять дополнительные нормативные акты, давайте сегодня обсудим, какие именно. При этом подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной Сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Право на получение и распространение информации надо уважать».
Отметим, что в Госдуме сегодня также обсуждался вопрос, связанный с работой в Сети. В первом чтении был принят законопроект, разрешающий внесудебную блокировку сайтов запрещенных на территории РФ организаций.
Напомним, на этой неделе в Сети появился новый вирус BadRabbit, который имеет много общего с шифровальщиком Petya, нарушившим летом работу десятков компаний по всему миру. Атаке «плохого кролика» в России подверглись «Интерфакс» и «Фонтанка», кроме того, он пытался добраться до крупнейших российских банков. На Украине вирус нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры. Специалисты пока не могут определить цель создателей BadRabbit, но считают, что дело не в наживе.
Владимир Путин: «Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента Интернета, если для этого потребуется — принять дополнительные нормативные акты, давайте сегодня обсудим, какие именно. При этом подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной Сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Право на получение и распространение информации надо уважать».
Отметим, что в Госдуме сегодня также обсуждался вопрос, связанный с работой в Сети. В первом чтении был принят законопроект, разрешающий внесудебную блокировку сайтов запрещенных на территории РФ организаций.
Напомним, на этой неделе в Сети появился новый вирус BadRabbit, который имеет много общего с шифровальщиком Petya, нарушившим летом работу десятков компаний по всему миру. Атаке «плохого кролика» в России подверглись «Интерфакс» и «Фонтанка», кроме того, он пытался добраться до крупнейших российских банков. На Украине вирус нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры. Специалисты пока не могут определить цель создателей BadRabbit, но считают, что дело не в наживе.
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