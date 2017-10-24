Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Хакеры атакуют компании РФ, Украины, Турции и Германии через сайты российских СМИ

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    Хакеры атакуют компании РФ, Украины, Турции и Германии через сайты российских СМИ

    Хакеры атакуют компании РФ, Украины, Турции и Германии через сайты российских СМИ

    В «Лаборатории Касперского» заявили, что от нового вируса-шифровальщика Bad Rabbit в основном пострадали российские компании. В меньшей степени атаке подверглись предприятия в Турции, Германии и на Украине.

    Кибератаки были целенаправленными, а вирус распространялся через зараженные сайты ряда российских СМИ, сообщил РИА Новости руководитель отдела антивирусных исследований «Лаборатории Касперского» Вячеслав Закоржевский.

    По мнению аналитика, все признаки указывают на то, что цель хакеров — корпоративные сети. «Используются методы, похожие на те, что мы наблюдали в атаке ExPetr, однако связь с ExPetr мы подтвердить не можем. Мы продолжаем исследовать ситуацию», — рассказал Закоржевский.

    В целях защиты от атаки «Лаборатории Касперского» советует запретить исполнение файлов с названиями c:\windows\infpub.dat и C:\Windows\cscc.dat с помощью инструментов системного администрирования.

    Ранее о кибератаке сообщили в информационном агентстве «Интерфакс», петербургском издании Фонтанка.Ru, а также в офисах киевского метрополитена и одесского аэропорта.

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