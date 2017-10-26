Рубальская пригласила участницу «Ты супер! Танцы» выступить на авторском вечере

В эту субботу, 28 октября, на НТВ стартует второй этап международного проекта «Ты супер! Танцы». Юных конкурсантов ждет самое сложное: в полуфинал смогут выйти только 4 участника из 12, выступающих в один конкурсный день.
Эмоции на пределе! Поддержать конкурсантов приходят не только приемные родители, опекуны и друзья, но и звезды шоу-бизнеса — актеры, музыканты, танцоры и спортсмены. Сказать важные слова напутствия приехала знаменитая поэтесса Лариса Рубальская, которая очень хотела поддержать 11-летнюю Арину Смирнову.
У Арины особый путь на проекте: в первом туре она выступила с двумя номерами, один из которых ей удалось подготовить прямо во время съемки программы. Сначала она продемонстрировала танец, совместивший в себе брейк-данс и акробатику. Тогда оценки членов жюри разделились и Кристина Кретова предложила остальным членам жюри дать Арине второй шанс. За считаные часы юная танцовщица подготовила номер в стиле контемпорари, который уже был встречен с однозначным восторгом.
Для второго тура проекта Арина подготовила театрализованный номер по мотивам сказки «Приключения Буратино», исполнив роль современной Мальвины. После выступления девочки на сцену проекта вышла Лариса Рубальская, которая пообещала поддерживать ее во всех начинаниях. А позже Рубальская предложила юной танцовщице выступить на своем авторском вечере.
Лариса Рубальская, поэтесса, автор песен: «Арина такая естественная, бойкая, боевая! Мы познакомились на встрече с участниками конкурса, и мое сердце сразу же к ней потянулось. Я пригласила ее выступить на моем авторском вечере в храме Христа Спасителя, попросила Арину станцевать под одну из моих песен. Мне кажется, что если она попадет в хорошие руки, если с ней будут заниматься, то из нее получится толк. В ней есть стержень, который помогает человеку стать человеком. Честь и слава создателям проекта „Ты супер!“, который дает шанс таким талантливым ребятам!»
Увидеть выступление Арины и встречу с Ларисой Рубальской зрители смогут в эту субботу, 28 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
У Арины особый путь на проекте: в первом туре она выступила с двумя номерами, один из которых ей удалось подготовить прямо во время съемки программы. Сначала она продемонстрировала танец, совместивший в себе брейк-данс и акробатику. Тогда оценки членов жюри разделились и Кристина Кретова предложила остальным членам жюри дать Арине второй шанс. За считаные часы юная танцовщица подготовила номер в стиле контемпорари, который уже был встречен с однозначным восторгом.
Для второго тура проекта Арина подготовила театрализованный номер по мотивам сказки «Приключения Буратино», исполнив роль современной Мальвины. После выступления девочки на сцену проекта вышла Лариса Рубальская, которая пообещала поддерживать ее во всех начинаниях. А позже Рубальская предложила юной танцовщице выступить на своем авторском вечере.
Лариса Рубальская, поэтесса, автор песен: «Арина такая естественная, бойкая, боевая! Мы познакомились на встрече с участниками конкурса, и мое сердце сразу же к ней потянулось. Я пригласила ее выступить на моем авторском вечере в храме Христа Спасителя, попросила Арину станцевать под одну из моих песен. Мне кажется, что если она попадет в хорошие руки, если с ней будут заниматься, то из нее получится толк. В ней есть стержень, который помогает человеку стать человеком. Честь и слава создателям проекта „Ты супер!“, который дает шанс таким талантливым ребятам!»
Увидеть выступление Арины и встречу с Ларисой Рубальской зрители смогут в эту субботу, 28 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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