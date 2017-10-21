Участница «Ты супер! Танцы» получила второй шанс в заключительный день отборочного тура

На проекте «Ты супер! Танцы» завершился заключительный день отборочного тура, а это значит, что стали известны имена всех участников, прошедших во второй тур невероятного конкурса. Ребята усиленно готовились и подолгу занимались, чтобы выступить на высшем уровне.
Юные участники первого международного танцевального конкурса всегда с волнением выходят на сцену, но им не страшны ни красные кнопки, ни замечания членов жюри: каждый из них рад подарить свое искусство зрителям и показать свой талант миллионам.
Первыми на сцену вышли 11-летняя участница проекта «Ты супер! Танцы» Эвелина Машир и ее партнер Ярослав, они исполнили румбу. Дети приехали из города Макеевка Донецкой области. Но для девочки страшнее войны на Украине стала чудовищная несправедливость, которая сделала ее сиротой. Ее папа умер, когда Эвелине было шесть лет, а потом у мамы нашли рак мозга. Лечение проводилось, несмотря на постоянные обстрелы, но болезнь оказалась сильнее.
После этой очаровательной пары, по достоинству оцененной жюри, выступил Влад Карабанов из Татарстана. Мальчик исполнил брейк-данс. В семь лет он попал в приемную семью, но сбежал от новых родителей обратно в детдом из-за избиений. В результате мальчик все-таки обрел приемную маму, которая нашла к замкнутому мальчику подход. А год назад его нашла биологическая мать, но он не стал с ней общаться, не сумев простить ее зависимость от алкоголя и наркотиков.
15-летняя Каролина Тумашевич из Белоруссии с двойственным чувством вспоминает детство. Когда мама была дома, ее окружали забота и любовь. Но стоило ей уйти, как девочка попадала в атмосферу зависти и раздора в большой цыганской семье. Потом мама оказалась в тюрьме, а Каролина — в детском доме. Девочка вложила в танец свою страсть, но не смогла справиться с волнением.
11-летняя Арина Смирнова уже пять лет живет в большой приемной семье. В нее она попала из приюта. В два года ее забрали из родной семьи. Биологический отец девочки умер от туберкулеза, которым он заразил дочь, а мать лишили родительских прав. После сложного танца мнения членов жюри разделились, но судьи решили дать Арине еще один шанс: ей предложили выйти на сцену во второй раз в конце выпуска с другим номером.
15-летняя Алёна Неволина полжизни провела без родителей, которые умерли много лет назад. Но тоска по ним до сих пор не прошла. Ее воспитала бабушка. Вместе с партнером Даниилом они исполнили румбу. У членов жюри для пары нашлись как похвала, так и справедливые замечания. А за сценой участницу ждал сюрприз — встреча со старшим братом, который приехал поддержать сестру в такой ответственный день.
16-летняя Ксения Долгачёва появилась на сцене, излучая уверенность. Евгений Папунаишвили отметил харизму юной участницы, а другие члены жюри оценили ее задор. Но в ее прошлом остались тяжелые моменты: за малейшие промахи мать и отчим ее избивали. В результате девочка оказалась в приюте. В 11 лет мать попала в тюрьму, когда освободилась забрала дочь из детдома, но через год вновь начала пить. Девочка сама ушла к бабушке.
Алёна Попова выступила в стиле контемпорари. Члены жюри отметили, что ей удалось вложить в танец что-то сокровенное и личное. Родителей Алёны погубил алкоголь. Девочку с трех лет воспитывают дедушка и бабушка. Она только три года назад узнала подробности смерти мамы и папы.
14-летняя Дарья Шестакова воспитана прабабушкой. Биологическая мать для нее уже давно просто знакомая, за которую стыдно. Эмоциональность танца Даши впечатлила жюри, но Евгений Папунаишвили не смог не отметить минусы техники. Чтобы помочь девочке исправить ошибки, он поднялся на сцену.
11-летняя Софья Крючкова и ее партнер Станислав выступили с джайвом. Задор, который они показали на сцене, впечатлил судей. У Сони при рождении нашли целый букет болезней, врачи были убеждены, что она не выживет. У мамы опустились руки, и она уехала. Малышку выходила бабушка, но девочка все равно скучала по маме и ждала встречи с ней. И эта мечта исполнилась благодаря проекту — мама ждала Соню за кулисами.
13-летняя Севда Фатуллаева из Азербайджана выступила с зажигательным танцем. Девочке было всего пять лет, когда мама отвела ее в детский дом. С тех пор навещает раз в неделю. Мама обещает накопить денег и забрать дочь, и девочка ждет девятый год. Несмотря на все тяготы жизни, она сохранила веру в мечту.
Виктория Фёдорова потеряла отца, а мать не смогла заниматься дочерью из-за наркотической зависимости. Сейчас утверждает, что завязала. Женщина живет в соседнем городе и периодически навещает дочь. Вику с младенчества воспитывает бабушка. И девочка говорит, что считает себя счастливым человеком. Член жюри Егор Дружинин после ее выступления заявил, что талант Вики очевиден и она умеет по-настоящему говорить своим танцем со сцены. Его поддержали и другие судьи. Но главным сюрпризом для Вики стала встреча с певцом Никитой Алексеевым, под песню которого она выступила.
Мирослав Ткачук не знает, почему мать оставила его с сестрой у бабушки, а сама, забрав старших детей и младшего ребенка, переехала в другой город. Теперь она для него — лишь голос в трубке. На сцене мальчик появился в образе моряка — это дань его родному городу Севастополю.
Динара Аглиуллина исполнила зажигательную бразильскую самбу. После выступления на сцену поднялись все члены жюри, чтобы станцевать вместе с ней. Мать девочки умерла от приступа астмы, не успев принять лекарство. Отец девочку бросил. Воспитала Динару бабушка.
Наталью Шведову мать бросила в младенчестве у больницы с запиской, в которой пообещала забрать малышку. Но, несмотря на обещание, она так и не появилась. Девочку забрали в приемную семью. Встреча с кровной матерью однажды состоялась, но разочаровала девочку: женщина попыталась откупиться. На сцене Наташу захлестнули эмоции, но члены жюри смогли найти для нее правильные слова.
10-летний Эдгарс Гропэ прилетел на конкурс из Латвии. Мальчик уверен, что вернется к родителям: у них еще год испытательного срока, чтобы исправиться. А на сцене он появился с улыбкой на лице и исполнил задорный танец.
Завершился конкурсный день повторным выступлением Арины Смирновой. Со второй попытки ей удалось убедить членов жюри в том, что она заслужила этот шанс.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы» дает шанс проявить себя детям, оставшимся без попечения родителей. Следующий выпуск проекта смотрите на НТВ и НТВ.Ru 28 октября в 20:00.
Первыми на сцену вышли 11-летняя участница проекта «Ты супер! Танцы» Эвелина Машир и ее партнер Ярослав, они исполнили румбу. Дети приехали из города Макеевка Донецкой области. Но для девочки страшнее войны на Украине стала чудовищная несправедливость, которая сделала ее сиротой. Ее папа умер, когда Эвелине было шесть лет, а потом у мамы нашли рак мозга. Лечение проводилось, несмотря на постоянные обстрелы, но болезнь оказалась сильнее.
После этой очаровательной пары, по достоинству оцененной жюри, выступил Влад Карабанов из Татарстана. Мальчик исполнил брейк-данс. В семь лет он попал в приемную семью, но сбежал от новых родителей обратно в детдом из-за избиений. В результате мальчик все-таки обрел приемную маму, которая нашла к замкнутому мальчику подход. А год назад его нашла биологическая мать, но он не стал с ней общаться, не сумев простить ее зависимость от алкоголя и наркотиков.
15-летняя Каролина Тумашевич из Белоруссии с двойственным чувством вспоминает детство. Когда мама была дома, ее окружали забота и любовь. Но стоило ей уйти, как девочка попадала в атмосферу зависти и раздора в большой цыганской семье. Потом мама оказалась в тюрьме, а Каролина — в детском доме. Девочка вложила в танец свою страсть, но не смогла справиться с волнением.
11-летняя Арина Смирнова уже пять лет живет в большой приемной семье. В нее она попала из приюта. В два года ее забрали из родной семьи. Биологический отец девочки умер от туберкулеза, которым он заразил дочь, а мать лишили родительских прав. После сложного танца мнения членов жюри разделились, но судьи решили дать Арине еще один шанс: ей предложили выйти на сцену во второй раз в конце выпуска с другим номером.
15-летняя Алёна Неволина полжизни провела без родителей, которые умерли много лет назад. Но тоска по ним до сих пор не прошла. Ее воспитала бабушка. Вместе с партнером Даниилом они исполнили румбу. У членов жюри для пары нашлись как похвала, так и справедливые замечания. А за сценой участницу ждал сюрприз — встреча со старшим братом, который приехал поддержать сестру в такой ответственный день.
16-летняя Ксения Долгачёва появилась на сцене, излучая уверенность. Евгений Папунаишвили отметил харизму юной участницы, а другие члены жюри оценили ее задор. Но в ее прошлом остались тяжелые моменты: за малейшие промахи мать и отчим ее избивали. В результате девочка оказалась в приюте. В 11 лет мать попала в тюрьму, когда освободилась забрала дочь из детдома, но через год вновь начала пить. Девочка сама ушла к бабушке.
Алёна Попова выступила в стиле контемпорари. Члены жюри отметили, что ей удалось вложить в танец что-то сокровенное и личное. Родителей Алёны погубил алкоголь. Девочку с трех лет воспитывают дедушка и бабушка. Она только три года назад узнала подробности смерти мамы и папы.
14-летняя Дарья Шестакова воспитана прабабушкой. Биологическая мать для нее уже давно просто знакомая, за которую стыдно. Эмоциональность танца Даши впечатлила жюри, но Евгений Папунаишвили не смог не отметить минусы техники. Чтобы помочь девочке исправить ошибки, он поднялся на сцену.
11-летняя Софья Крючкова и ее партнер Станислав выступили с джайвом. Задор, который они показали на сцене, впечатлил судей. У Сони при рождении нашли целый букет болезней, врачи были убеждены, что она не выживет. У мамы опустились руки, и она уехала. Малышку выходила бабушка, но девочка все равно скучала по маме и ждала встречи с ней. И эта мечта исполнилась благодаря проекту — мама ждала Соню за кулисами.
13-летняя Севда Фатуллаева из Азербайджана выступила с зажигательным танцем. Девочке было всего пять лет, когда мама отвела ее в детский дом. С тех пор навещает раз в неделю. Мама обещает накопить денег и забрать дочь, и девочка ждет девятый год. Несмотря на все тяготы жизни, она сохранила веру в мечту.
Виктория Фёдорова потеряла отца, а мать не смогла заниматься дочерью из-за наркотической зависимости. Сейчас утверждает, что завязала. Женщина живет в соседнем городе и периодически навещает дочь. Вику с младенчества воспитывает бабушка. И девочка говорит, что считает себя счастливым человеком. Член жюри Егор Дружинин после ее выступления заявил, что талант Вики очевиден и она умеет по-настоящему говорить своим танцем со сцены. Его поддержали и другие судьи. Но главным сюрпризом для Вики стала встреча с певцом Никитой Алексеевым, под песню которого она выступила.
Мирослав Ткачук не знает, почему мать оставила его с сестрой у бабушки, а сама, забрав старших детей и младшего ребенка, переехала в другой город. Теперь она для него — лишь голос в трубке. На сцене мальчик появился в образе моряка — это дань его родному городу Севастополю.
Динара Аглиуллина исполнила зажигательную бразильскую самбу. После выступления на сцену поднялись все члены жюри, чтобы станцевать вместе с ней. Мать девочки умерла от приступа астмы, не успев принять лекарство. Отец девочку бросил. Воспитала Динару бабушка.
Наталью Шведову мать бросила в младенчестве у больницы с запиской, в которой пообещала забрать малышку. Но, несмотря на обещание, она так и не появилась. Девочку забрали в приемную семью. Встреча с кровной матерью однажды состоялась, но разочаровала девочку: женщина попыталась откупиться. На сцене Наташу захлестнули эмоции, но члены жюри смогли найти для нее правильные слова.
10-летний Эдгарс Гропэ прилетел на конкурс из Латвии. Мальчик уверен, что вернется к родителям: у них еще год испытательного срока, чтобы исправиться. А на сцене он появился с улыбкой на лице и исполнил задорный танец.
Завершился конкурсный день повторным выступлением Арины Смирновой. Со второй попытки ей удалось убедить членов жюри в том, что она заслужила этот шанс.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы» дает шанс проявить себя детям, оставшимся без попечения родителей. Следующий выпуск проекта смотрите на НТВ и НТВ.Ru 28 октября в 20:00.
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