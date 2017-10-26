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Лесник
26 октября, 12:20
Брифинг Марии Захаровой

    При столкновении поезда с военным грузовиком в Финляндии погибли 4 человека

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    • Фото: Reuters © 2017, Lehtikuva Lehtikuva
    При столкновении поезда с военным грузовиком в Финляндии погибли 4 человека

    При столкновении поезда с военным грузовиком в Финляндии погибли 4 человека

    При столкновении поезда с военным грузовиком в Финляндии погибли 4 человека
  • Фото: Reuters © 2017, Lehtikuva Lehtikuva

    • Смертельная авария на железной дороге произошла в районе финского города Расеборг. По последним данным, жертвами стали четыре человека.

    Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодрожном переезде на улице Лексваллинтие. Речь идет о военном автомобиле SA-150.

    В полиции заявили, что жертвами аварии стали четыре человека, один из них был пассажиром поезда, а трое — призывниками. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Семерых пострадавших доставили в больницу Росеборга, еще четверых с тяжелыми травмами — в медучреждение в Хельсинки, передает «Интерфакс».

    Железная дорога, где произошло ЧП, временно перекрыта. Пассажиров поездов пересаживают на автобусы. Сообщается, что авария случилась во время сильного снегопада на неохраняемом переезде.

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