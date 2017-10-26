При столкновении поезда с военным грузовиком в Финляндии погибли 4 человека

Смертельная авария на железной дороге произошла в районе финского города Расеборг. По последним данным, жертвами стали четыре человека.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодрожном переезде на улице Лексваллинтие. Речь идет о военном автомобиле SA-150.
В полиции заявили, что жертвами аварии стали четыре человека, один из них был пассажиром поезда, а трое — призывниками. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Семерых пострадавших доставили в больницу Росеборга, еще четверых с тяжелыми травмами — в медучреждение в Хельсинки, передает «Интерфакс».
Железная дорога, где произошло ЧП, временно перекрыта. Пассажиров поездов пересаживают на автобусы. Сообщается, что авария случилась во время сильного снегопада на неохраняемом переезде.
В полиции заявили, что жертвами аварии стали четыре человека, один из них был пассажиром поезда, а трое — призывниками. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Семерых пострадавших доставили в больницу Росеборга, еще четверых с тяжелыми травмами — в медучреждение в Хельсинки, передает «Интерфакс».
Железная дорога, где произошло ЧП, временно перекрыта. Пассажиров поездов пересаживают на автобусы. Сообщается, что авария случилась во время сильного снегопада на неохраняемом переезде.
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