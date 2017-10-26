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Лесник
26 октября, 12:20
Брифинг Марии Захаровой

    В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с БТР: есть жертвы

    2 комментария
    • Фото: vastranyland.fi
    В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с БТР: есть жертвы

    В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с БТР: есть жертвы

    В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с БТР: есть жертвы
  • Фото: vastranyland.fi

    • В финском городе Расеборг произошла необычная авария на железной дороге.

    Пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером, сообщает телеканал Yle. Авария на железнодорожных путях произошла около восьми утра по местному времени. Есть жертвы. По неподтвержденным пока данным, погибли три человека. Кроме того сообщается о том, что пострадали более 10 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.




    Авария случилась в районе финского Расеборга, движение поездов между городами Карьяа и Ханко приостановлено. Причины случившегося пока не установлены.

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