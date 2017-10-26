В Финляндии пассажирский поезд столкнулся с БТР: есть жертвы

В финском городе Расеборг произошла необычная авария на железной дороге.
Пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером, сообщает телеканал Yle. Авария на железнодорожных путях произошла около восьми утра по местному времени. Есть жертвы. По неподтвержденным пока данным, погибли три человека. Кроме того сообщается о том, что пострадали более 10 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Авария случилась в районе финского Расеборга, движение поездов между городами Карьяа и Ханко приостановлено. Причины случившегося пока не установлены.
Raasepori, Finland: Train collides with military vehicle in the south, several feared dead https://t.co/YMmt2Xi8sV— 📡 Dоcтоr No 🛰 (@DoctorNoFI) 26 октября 2017 г.
Авария случилась в районе финского Расеборга, движение поездов между городами Карьяа и Ханко приостановлено. Причины случившегося пока не установлены.
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