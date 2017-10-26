Глава Якутии объяснил необходимость введения кодекса этики для чиновников

Глава Якутии издал новый этический кодекс для госслужащих. Вежливыми обязали быть также врачей в больницах и поликлиниках. Корреспондент НТВ Сергей Анцигин разбирался, почему в регионе на государственном уровне понадобилась воспитательная работа.
«Обязуюсь не допускать грубости, равнодушия, высокомерия, проявления пренебрежительного тона в адрес граждан» — документ, содержащий такие слова, теперь должен подписать каждый якутский госслужащий. Кодекс этического поведения в республике имеет силу нормативно-правового акта, а значит, нарушение правил чревато неприятными последствиями — вызовом на ковер, строгим выговором и увольнением.
В Якутии кодекс этики для госслужащих был принят еще в 2009 году, но нынешний глава республики Егор Борисов распорядился его отредактировать. И дело не только в том, что с тех пор в России ужесточилось антикоррупционное законодательство. По мнению Ил Дархана, о существовании морального кодекса якутские чиновники уже успели подзабыть.
Егор Борисов известен своим внезапными проверками работы госсучреждений. Итогами последней крупной ревизии он остался крайне недоволен. Громкую огласку получил случай, когда глава Якутии сам позвонил в местный департамент градостроительства. По словам Ил Дархана, снявший трубку специалист разговаривал с ним «через губу» и даже отказался представиться.
В том, что обновленный кодекс этики взбодрит чиновников и научит их уважать не только закон, но и обратившегося к ним гражданина, Егор Борисов не сомневается. В числе своих личных достижений он отмечает уже внедренный в республике курс на трезвость. Антиалкогольный указ глава Якутии распространил в первую очередь на своих подчиненных.
Егор Борисов, глава Республики Саха: «Сегодня в республике вы не будете наблюдать того массового, скажем так, явления, которое было 5–6 лет назад по отношению к пьянству со стороны чиновников. Нам надо продолжать работу по поднятию престижа государственной службы. Это толкнуло к тому, что надо повышать ответственность государственных служащих».
Исполнять кодекс этичного поведения по отношению к людям якутские власти предписали недавно и местной системе здравоохранения. Все поликлиники республики участвуют в проекте «Вежливая медицина». После того как в медучреждениях установили терминалы для записи к врачам, меньше стало не только очередей к заветному окошку регистратуры, но и поводов для скандалов.
Для пущего эффекта сотрудникам администраций и госучреждений рекомендовали прилюдно давать клятву на верность моральным принципам. Однако в окончательном варианте указа от такого ритуала решили отказаться.
Обратную ситуацию, когда хамят сами посетители чиновничьих кабинетов, авторы кодекса тоже предусмотрели. В присутственных местах планируют установить веб-камеры, чтобы при необходимости можно было точно выяснить, у кого на самом деле сдали нервы.
В Якутии кодекс этики для госслужащих был принят еще в 2009 году, но нынешний глава республики Егор Борисов распорядился его отредактировать. И дело не только в том, что с тех пор в России ужесточилось антикоррупционное законодательство. По мнению Ил Дархана, о существовании морального кодекса якутские чиновники уже успели подзабыть.
Егор Борисов известен своим внезапными проверками работы госсучреждений. Итогами последней крупной ревизии он остался крайне недоволен. Громкую огласку получил случай, когда глава Якутии сам позвонил в местный департамент градостроительства. По словам Ил Дархана, снявший трубку специалист разговаривал с ним «через губу» и даже отказался представиться.
В том, что обновленный кодекс этики взбодрит чиновников и научит их уважать не только закон, но и обратившегося к ним гражданина, Егор Борисов не сомневается. В числе своих личных достижений он отмечает уже внедренный в республике курс на трезвость. Антиалкогольный указ глава Якутии распространил в первую очередь на своих подчиненных.
Егор Борисов, глава Республики Саха: «Сегодня в республике вы не будете наблюдать того массового, скажем так, явления, которое было 5–6 лет назад по отношению к пьянству со стороны чиновников. Нам надо продолжать работу по поднятию престижа государственной службы. Это толкнуло к тому, что надо повышать ответственность государственных служащих».
Исполнять кодекс этичного поведения по отношению к людям якутские власти предписали недавно и местной системе здравоохранения. Все поликлиники республики участвуют в проекте «Вежливая медицина». После того как в медучреждениях установили терминалы для записи к врачам, меньше стало не только очередей к заветному окошку регистратуры, но и поводов для скандалов.
Для пущего эффекта сотрудникам администраций и госучреждений рекомендовали прилюдно давать клятву на верность моральным принципам. Однако в окончательном варианте указа от такого ритуала решили отказаться.
Обратную ситуацию, когда хамят сами посетители чиновничьих кабинетов, авторы кодекса тоже предусмотрели. В присутственных местах планируют установить веб-камеры, чтобы при необходимости можно было точно выяснить, у кого на самом деле сдали нервы.
Комментарии