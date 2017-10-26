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Деловое утро НТВ
    Якутских чиновников обязали быть добрее. Якутия, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯкутских чиновников обязали быть добрее

    Якутских чиновников обязали быть добрее

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    Якутских чиновников обязали быть добрее

    Якутских чиновников обязали быть добрее

    Якутских чиновников обязали быть добрее

      Глава Республики Якутия издал указ о необходимости этичного поведения для всех госслужащих и пригрозил увольнением за грубое общение с простыми людьми.

      Новый моральный кодекс должен научить чиновников уважать не только закон, но и обратившегося к ним гражданина. Соответствующий документ должен подписать каждый якутский чиновник. Глава Якутии Егор Борисов пояснил, что смысл документа, утверждающего этические правила служебного поведения государственных служащих республики, не в том, чтобы карать чиновников, а в необходимости воспитывать в них ответственность.

      Примечательно, что авторы морального кодекса предусмотрели и обратную ситуацию: когда посетители сами переходят на личности и хамят. В кабинетах госслужащих установят камеры, чтобы, при необходимости, можно было выяснить, у кого на самом деле сдали нервы.

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