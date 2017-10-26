Трамп поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.
Американский президент сообщил на своей странице в Twitter, что поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Трамп также заявил, что с нетерпением ждет встречи с ним. А свой будущий визит в Пекин, назначенный на 8 ноября, Дональд Трамп заранее назвал «историческим».
Дональд Трамп, президент США: «Мы также обсудили Северную Корею и торговлю, два очень важных вопроса. Меланья и я с нетерпением ожидаем встречи с председателем Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань в Китае через две недели во время визита, который, как я надеюсь, станет историческим».
Накануне на XIX съезде Компартии Китая председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на пост генсека ЦК Компартии КНР. Имя Си Цзиньпина также внесли в текст главного партийного документа, что поставило Си Цзиньпина в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым председателем КНР, попавшим в устав партии при жизни.
Дональд Трамп, президент США: «Мы также обсудили Северную Корею и торговлю, два очень важных вопроса. Меланья и я с нетерпением ожидаем встречи с председателем Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань в Китае через две недели во время визита, который, как я надеюсь, станет историческим».
Spoke to President Xi of China to congratulate him on his extraordinary elevation. Also discussed NoKo & trade, two very important subjects!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2017 г.
Накануне на XIX съезде Компартии Китая председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на пост генсека ЦК Компартии КНР. Имя Си Цзиньпина также внесли в текст главного партийного документа, что поставило Си Цзиньпина в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым председателем КНР, попавшим в устав партии при жизни.
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