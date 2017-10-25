Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР.
Как сообщает «Синьхуа», всего в состав постоянного комитета Политбюро ЦК КПК избраны семь человек, пятеро из них ранее не входили в комитет. Из старого состава остались только Си Цзиньпин и премьер госсовета Ли Кэцян.
В новый состав постоянного комитета вошли глава парткома Шанхая Хань Чжэн, вице-премьер Госсовета Ван Ян, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК Компартии Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.
На 19-м съезде Компартии Китая также утвердили поправки к уставу и внесли имя Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это поставило Си Цзиньпина в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым председателем КНР, попавшим в устав партии при жизни.
В новый состав постоянного комитета вошли глава парткома Шанхая Хань Чжэн, вице-премьер Госсовета Ван Ян, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК Компартии Чжао Лэцзи и заведующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.
На 19-м съезде Компартии Китая также утвердили поправки к уставу и внесли имя Си Цзиньпина в текст главного партийного документа. Это поставило Си Цзиньпина в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. При этом Си Цзиньпин стал вторым председателем КНР, попавшим в устав партии при жизни.
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