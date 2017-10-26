Платформу Выхино на неделю закроют для пассажиров электричек

В МЖД сообщили, что с 28 октября по 4 ноября пригородные электрички будут следовать мимо станции Выхино без остановки, в связи с проведением строительных работ.
В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) предупредили, что пригородные электрички Казанского направления МЖД не будут останавливаться на станции Выхино с 28 октября по 4 ноября. Это связано с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро для проведения строительных работ.
Сообщение пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании: «С 05:00 мск 28 октября до 05:00 мск 4 ноября 2017 года, в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, все пригородные электропоезда Казанского направления проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки».
В ЦЦПК подчеркнули, что это поможет снизить нагрузку на станцию «Выхино» столичного метро, а также перераспределить поток пассажиров на одноименной железнодорожной станции, который в будние дни составляет не менее 80 тысяч человек.
Максим Дьяконов, исполнительный директор компании ЦППК: «Мы готовы принять дополнительный поток пассажиров в связи с временными ограничениями в Московском метрополитене. Для этого на остановочных пунктах Панки, Ухтомская, Люберцы-1 и Косино будут организованы дополнительные пункты мобильных каналов продаж для предотвращения очередей в кассах, а также организовано дежурство сотрудников компании для помощи пассажирам».
ЦППК обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до Казанского вокзала.
Ранее стало известно, что станции Таганско-Краснопресненской линии метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября. Временное ограничение связано с работами по строительству перегонного тоннеля для Кожуховской линии, открытие которой запланировано на 2018 год. В течение недели будут действовать бесплатные компенсационные маршруты автобусов. Эти три станции метро вновь откроются для пассажиров 4 ноября.
Сообщение пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании: «С 05:00 мск 28 октября до 05:00 мск 4 ноября 2017 года, в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, все пригородные электропоезда Казанского направления проследуют железнодорожную станцию Выхино без остановки».
В ЦЦПК подчеркнули, что это поможет снизить нагрузку на станцию «Выхино» столичного метро, а также перераспределить поток пассажиров на одноименной железнодорожной станции, который в будние дни составляет не менее 80 тысяч человек.
Максим Дьяконов, исполнительный директор компании ЦППК: «Мы готовы принять дополнительный поток пассажиров в связи с временными ограничениями в Московском метрополитене. Для этого на остановочных пунктах Панки, Ухтомская, Люберцы-1 и Косино будут организованы дополнительные пункты мобильных каналов продаж для предотвращения очередей в кассах, а также организовано дежурство сотрудников компании для помощи пассажирам».
ЦППК обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до Казанского вокзала.
Ранее стало известно, что станции Таганско-Краснопресненской линии метро «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будут закрыты для пассажиров с 28 октября по 3 ноября. Временное ограничение связано с работами по строительству перегонного тоннеля для Кожуховской линии, открытие которой запланировано на 2018 год. В течение недели будут действовать бесплатные компенсационные маршруты автобусов. Эти три станции метро вновь откроются для пассажиров 4 ноября.
Комментарии