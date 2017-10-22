В Москве на неделю закроют три станции метро

С 28 октября по 3 ноября будут временно закрыты три станции
Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Из сообщения пресс-службы: «На неделю закрываются станции „Котельники“, „Жулебино“, „Лермонтовский проспект“. Поезда будут курсировать только до станции „Выхино“. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 05:30 утра».
На период закрытия станций власти пообещали организовать бесплатные маршруты автобусов с малым интервалом движения. Кроме этого, на дорогах обеспечат выделенные полосы для приоритетного следования общественного транспорта, передает «Интерфакс».
На период закрытия станций власти пообещали организовать бесплатные маршруты автобусов с малым интервалом движения. Кроме этого, на дорогах обеспечат выделенные полосы для приоритетного следования общественного транспорта, передает «Интерфакс».
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