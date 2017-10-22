Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись

    В Москве на неделю закроют три станции метро

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    В Москве на неделю закроют три станции метро

    В Москве на неделю закроют три станции метро

    В Москве на неделю закроют три станции метро
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • С 28 октября по 3 ноября будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

    Из сообщения пресс-службы: «На неделю закрываются станции „Котельники“, „Жулебино“, „Лермонтовский проспект“. Поезда будут курсировать только до станции „Выхино“. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 05:30 утра».

    На период закрытия станций власти пообещали организовать бесплатные маршруты автобусов с малым интервалом движения. Кроме этого, на дорогах обеспечат выделенные полосы для приоритетного следования общественного транспорта, передает «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru