«Бодра, весела»: коллега рассказал о состоянии раненой ведущей «Эха Москвы»

Ведущий «Эха Москвы» Александр Плющев рассказал, что Татьяна Фельгенгауэр, которую ранили ножом в шею, чувствует себя хорошо.
По словам журналиста, его коллега «прекрасно осознает ситуацию и отлично знает, что произошло».
Александр Плющев, ведущий радиостанции «Эхо Москвы»: «Дышит самостоятельно, бодра, весела, с порозовевшими щеками, прекрасно осознает ситуацию и отлично знает, что произошло. Перед операцией сказала врачам: Я и не думала, что на меня когда-нибудь нападет маньяк на рабочем месте. „ Врачи ее хвалят. Говорят, на все реагирует правильно и держится отлично“».
Также Плющев в своем канале Telegram рассказал, что Фельгенгауэр позднее выйдет в онлайн и лично ответит на сообщения.
Напомним, в понедельник, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Пострадавшая журналистка была доставлена в НИИ имени Склифосовского и прооперирована. Сейчас ее состояние постепенно улучшается — ведущая самостоятельно дышит и уже может говорить. При этом врачи отмечают, что Фельгенгауэр сможет работать радиоведущей.
Александр Плющев, ведущий радиостанции «Эхо Москвы»: «Дышит самостоятельно, бодра, весела, с порозовевшими щеками, прекрасно осознает ситуацию и отлично знает, что произошло. Перед операцией сказала врачам: Я и не думала, что на меня когда-нибудь нападет маньяк на рабочем месте. „ Врачи ее хвалят. Говорят, на все реагирует правильно и держится отлично“».
Также Плющев в своем канале Telegram рассказал, что Фельгенгауэр позднее выйдет в онлайн и лично ответит на сообщения.
Напомним, в понедельник, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Пострадавшая журналистка была доставлена в НИИ имени Склифосовского и прооперирована. Сейчас ее состояние постепенно улучшается — ведущая самостоятельно дышит и уже может говорить. При этом врачи отмечают, что Фельгенгауэр сможет работать радиоведущей.
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