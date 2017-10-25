Раненая радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр начала говорить

В НИИ имени Склифосовского сообщили, что карьере радиоведущей Татьяны Фельгенгауэр ничто не угрожает.
Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, получившая ранение в горло и перенесшая операцию, самостоятельно дышит и уже может говорить. Об этом ТАСС сообщил в среду директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
Сергей Петриков, директор НИИ имени Склифосовского: «Это будет ее личное желание, будет ли она продолжать работу. А говорить — она уже говорит».
Петриков уточнил, что состояние Фельгенгауэр удовлетворительное и постепенно улучшается.
Сергей Петриков: «Состояние пациентки с положительной динамикой. Мы сегодня убрали интубационную трубку, она дышит самостоятельно, чувствует себя вполне удовлетворительно».
Петриков добавил, что врачи регулярно проводят консилиумы по поводу лечения журналистки. Когда пройдет острый период, ей будет назначен курс реабилитации.
Напомним, 23 октября 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в офис радиостанции на Новом Арбате и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший был задержан охраной и передан полиции. Свой поступок Гриц объяснил «телепатическим насилием», которым ведущая якобы его изнуряла. Злоумышленник отправлен под арест, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Отметим, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение на Фельгенгауэр действиями безумца.
Сергей Петриков, директор НИИ имени Склифосовского: «Это будет ее личное желание, будет ли она продолжать работу. А говорить — она уже говорит».
Петриков уточнил, что состояние Фельгенгауэр удовлетворительное и постепенно улучшается.
Сергей Петриков: «Состояние пациентки с положительной динамикой. Мы сегодня убрали интубационную трубку, она дышит самостоятельно, чувствует себя вполне удовлетворительно».
Петриков добавил, что врачи регулярно проводят консилиумы по поводу лечения журналистки. Когда пройдет острый период, ей будет назначен курс реабилитации.
Напомним, 23 октября 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в офис радиостанции на Новом Арбате и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший был задержан охраной и передан полиции. Свой поступок Гриц объяснил «телепатическим насилием», которым ведущая якобы его изнуряла. Злоумышленник отправлен под арест, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Отметим, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение на Фельгенгауэр действиями безумца.
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