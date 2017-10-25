Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Барщевский: ударивший ножом журналистку «Эха Москвы» был вундеркиндом

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    • Фото: Шарифулин Валерий, Почуев Михаил / ТАСС
    Барщевский: ударивший ножом журналистку «Эха Москвы» был вундеркиндом

    Барщевский: ударивший ножом журналистку «Эха Москвы» был вундеркиндом

    Барщевский: ударивший ножом журналистку «Эха Москвы» был вундеркиндом
  • Фото: Шарифулин Валерий, Почуев Михаил / ТАСС

    • Известный адвокат и полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский рассказал, что с детства знал напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

    По словам Барщевского, его родители дружили с семьей Бориса Грица. Юрист отметил, что в детстве тот был очень одаренным.

    Михаил Барщевский: «Это был долгожданный ребенок, светоч, и родители в него вкладывали всю душу. Боря потрясающе учился в школе, выигрывал олимпиады, был вундеркиндом, гением».

    В зрелом возрасте же, рассказал адвокат, у Грица начались проблемы из-за того, что он никак не мог найти работу, передает RT.

    Михаил Барщевский: «Окольными путями знаю, что он не мог найти себя, не мог найти работу в Израиле и России. В итоге у него начались сильные проблемы с головой».

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    Напомним, в понедельник, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате и нанес журналистке Татьяне Фельгенгауэр удар ножом в горло. Нападавший был задержан охраной и передан полиции.

    Свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также выяснилось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.

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    В настоящий момент пострадавшая журналистка продолжается оставаться в больнице, ее состояние постепенно улучшается. Журналистка уже самостоятельно дышит и может говорить.

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