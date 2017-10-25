Медики сообщили об улучшении состояния ведущей «Эха Москвы» Фельгенгауэр

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, которая пострадала при нападении на редакцию.
Медики сообщили, что состояние ведущей улучшилось. Сейчас оно оценивается как средней степени тяжести.
Как отмечает РИА Новости, ранее сообщалось, что Фельгенгауэр находится в стабильно тяжелом состоянии. Журналистка уже перенесла операцию, ей предстоит пройти курс реабилитации.
Напомним, 23 октября 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в офис радиостанции на Новом Арбате и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший был задержан охраной и передан полиции. Свой поступок Гриц объяснил «телепатическим насилием», которым ведущая якобы его изнуряла. Злоумышленник отправлен под арест, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Отметим, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение на Фельгенгауэр действиями безумца.
Как отмечает РИА Новости, ранее сообщалось, что Фельгенгауэр находится в стабильно тяжелом состоянии. Журналистка уже перенесла операцию, ей предстоит пройти курс реабилитации.
Напомним, 23 октября 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в офис радиостанции на Новом Арбате и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший был задержан охраной и передан полиции. Свой поступок Гриц объяснил «телепатическим насилием», которым ведущая якобы его изнуряла. Злоумышленник отправлен под арест, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Отметим, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение на Фельгенгауэр действиями безумца.
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