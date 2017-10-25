СМИ узнали, кому оставил деньги фронтмен Linkin Park

В СМИ появилась информация о завещании фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона, покончившего с собой в июле 2017 года.
По данным издания TMZ, популярный музыкант поделил активы на две части. Первауя, в которую входит, в том числе, пенсионный счет, передадут напрямую его жене Талинде. Вторая будет направлена в семейную трастовую компанию Chester and Talinda Bennington Family Trust.
Напомним, у Честера и Талиды трое детей. Кроме того, у музыканта есть еще трое наследников от предыдущих отношений. Все они являются бенефициарами.
Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в возрасте 41 года. Музыкант, много лет страдавший от алкогольной и наркотической зависимости, повесился в своем особняке близ Лос-Анджелеса.
В сентябре Талида опубликовала видео, снятое перед самоубийством Беннингтона.
Напомним, у Честера и Талиды трое детей. Кроме того, у музыканта есть еще трое наследников от предыдущих отношений. Все они являются бенефициарами.
Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в возрасте 41 года. Музыкант, много лет страдавший от алкогольной и наркотической зависимости, повесился в своем особняке близ Лос-Анджелеса.
В сентябре Талида опубликовала видео, снятое перед самоубийством Беннингтона.
Комментарии