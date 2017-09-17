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  • 17.09, 19:51
    Вдова лидера Linkin Park опубликовала видео, снятое перед его самоубийством. музыка и музыканты, самоубийства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВдова лидера Linkin Park опубликовала видео, снятое перед его самоубийством

    Вдова лидера Linkin Park опубликовала видео, снятое перед его самоубийством

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    • Фото: @TalindaB / twitter.com
    Вдова лидера Linkin Park опубликовала видео, снятое перед его самоубийством

    Вдова лидера Linkin Park опубликовала видео, снятое перед его самоубийством

    Вдова лидера Linkin Park опубликовала видео, снятое перед его самоубийством
    • Фото: @TalindaB / twitter.com

      • Вдова вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда опубликовало видео, сделанное за 36 часов до его смерти.

      На записи запечатлено, как музыкант веселится и проводит время с семьей.

      Талинда Беннингтон: «Вот так депрессия выглядела для нас всего за 36 часов до его смерти. Он так сильно любил нас, и мы любили его».



      К записи вдова солиста прикрепила хэштеги «к черту депрессию» и «сделаем так, чтобы Честер гордился».

      Напомним, вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в возрасте 41 года. Музыкант повесился в своем особняке близ Лос-Анджелеса. Певец много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

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