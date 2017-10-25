Найденное под Перекопом захоронение оказалось первой братской могилой русских солдат в Крыму

Найденные на территории одного из дачных поселков под Перекопом захоронение времен
русско-турецкой войны XVIII века оказалось первой братской могилой русских солдат на территории Крыма.
Даже сейчас, после раскопок, земля словно звенит от метала. Здесь все вперемешку: патрон от автомата ППШ лежит рядом с пуговицей с мундира екатерининского гренадера.
В могилах обнаружили останки восьмисот шестидесяти одного русского солдата. Многие погибли от турецких пуль и ятаганов.
Алексей Симонов, поисковик: «И в черепах были турецкие пули, и отдельно — целая яма сбросная отрубленных голов. Большинство людей было ограбленных, раздетых, пуговицы если попадались у многих людей, то нательные знаки, крестики, ладанки, иконки — крайне мало».
Поисковики считают, что все погибшие — солдаты корпуса Берга. Их скинули в ямы после неудачного штурма. Директор центрального музея Тавриды — сторонник другой версии. По его мнению, это общие потери перекопского гарнизона за шесть лет войны. Одно известно точно — это солдаты армии Василия Долгорукова.
Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды: «Большую часть находок составляют пуговицы, их, наверное, килограммов двадцать. Это медные пуговицы русской армии второй половины XVIII века».
Сохранились также части мундирной ткани и фрагменты кожаной амуниции. В кармане одного из солдат была коробочка с походным зеркалом и три ореха. Найдены нательные кресты, ладанки, офицерские шпага и перстень.
Андрей Мальгин: «Это первая братская могила русского воина, русских солдат, на территории Крыма. Ее патриотическое значение трудно преувеличить».
Сейчас останки русских солдат хранятся у поисковиков, торжественное перезахоронение планируют в следующем году. Тем более что и год юбилейный — четверть тысячелетия с начала Русско-Турецкой войны, которая и привела к присоединению полуострова к России.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
В могилах обнаружили останки восьмисот шестидесяти одного русского солдата. Многие погибли от турецких пуль и ятаганов.
Алексей Симонов, поисковик: «И в черепах были турецкие пули, и отдельно — целая яма сбросная отрубленных голов. Большинство людей было ограбленных, раздетых, пуговицы если попадались у многих людей, то нательные знаки, крестики, ладанки, иконки — крайне мало».
Поисковики считают, что все погибшие — солдаты корпуса Берга. Их скинули в ямы после неудачного штурма. Директор центрального музея Тавриды — сторонник другой версии. По его мнению, это общие потери перекопского гарнизона за шесть лет войны. Одно известно точно — это солдаты армии Василия Долгорукова.
Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды: «Большую часть находок составляют пуговицы, их, наверное, килограммов двадцать. Это медные пуговицы русской армии второй половины XVIII века».
Сохранились также части мундирной ткани и фрагменты кожаной амуниции. В кармане одного из солдат была коробочка с походным зеркалом и три ореха. Найдены нательные кресты, ладанки, офицерские шпага и перстень.
Андрей Мальгин: «Это первая братская могила русского воина, русских солдат, на территории Крыма. Ее патриотическое значение трудно преувеличить».
Сейчас останки русских солдат хранятся у поисковиков, торжественное перезахоронение планируют в следующем году. Тем более что и год юбилейный — четверть тысячелетия с начала Русско-Турецкой войны, которая и привела к присоединению полуострова к России.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Олега Крючкова.
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